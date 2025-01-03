平日2人同行第2客套餐66折　就饗鐵板燒蘆洲家樂福店推開幕優惠

▲王品「就饗鐵板燒」蘆洲家樂福店1月6日開幕。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團「就饗鐵板燒」蘆洲家樂福店1月6日開幕，不僅推出258元的全新個人套餐，1月17日前平日時段，用餐再享2人同行、第2客套餐66折優惠。

「就饗」是王品集團旗下平價鐵板燒品牌，主打牛、豬、雞排搭配時令海鮮盤雙主餐，還可享用白飯、湯品以及2種青菜吃到飽。2025年加速展店，蘆洲家樂福店將於1月6日開幕，除了全新推出258元的個人套餐，1月17日前平日時段，再祭出2人同行、第2客套餐66折優惠。

▲「享鴨」桃園同德店，也將於1月11日換新裝跟大家見面。（圖／王品提供）

王品集團人氣中餐「享鴨」桃園同德店重新改裝，也將於1月11日跟大家見面，開幕首2日點雙人套餐，只要1111元，跟原價1420元相比，現省300多元。此外，明後兩天到桃園中茂新天地一樓廣場，與「享鴨」巨型烤鴨拍照打卡分享，還可獲得扭蛋機會一次，有機會抽中新店開幕餐點兌換券。

▲鳥貴族開放1月訂位，但須4人以上。（圖／業者提供）

另外，日本人氣燒鳥居酒屋品牌「鳥貴族」去年來台展店，原本只提供現場候位，業者日前宣布開放1月份訂位，但限4人以上，3人以下仍得現場掃碼候位。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子，共有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。