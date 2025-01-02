開幕僅半年！主打鐵板風味「福吉漢堡排」已歇業

▲福吉漢堡排歇業了。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漢堡排是近兩年餐飲業的熱門話題，日本品牌相繼被引進台灣，不過登台才半年的「福吉漢堡排」，已在去年12月底悄悄結束營業，Google上顯示「永久歇業」。

來自日本的福吉漢堡排去年7月開幕，主打鐵板燒風味，廚房先把漢堡排煎到2分熟，再放置特製鐵板，消費者可自行動手在鐵板上分切，並煎製成喜愛的熟度。此外，客人可以利用留在鐵板上的牛油與肉汁，加入白飯均勻翻炒，最後灑上蒜味鹽或胡椒鹽，就完成了一盤美味的鐵板炒飯。

▲福吉主打鐵板燒風味，消費者可自行動手在鐵板上分切，並控制熟度，但多數人體驗結果卻像是「肉泥」。（圖／記者黃士原攝）

雖然福吉主打鐵板燒風味、2分熟的漢堡排可讓消費者自行控制熟度，品牌更強調擁有「入口即化」的口感，但許多民眾遇到的狀況卻是一碰就散的「肉泥」，在Google的負評不斷，不少消費者直呼碎肉狀態的漢堡排「非常難吃」、「不會再去第二次了」，平均分數只有3.2顆星。

不知是不是負評不斷，還是有其他問題，7月才開幕的福吉漢堡排已在去年底結束營業，Google上顯示「永久歇業」，電話已無人接聽，線上訂位系統則呈現「404 抱歉此頁面無法取得」。

▲麵屋一燈台灣首店昨天熄燈。（圖／取自麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書粉專）

另外，2016年開幕的「麵屋一燈南京店」，是該品牌進軍台灣的第1家店，不過該店已於昨天結束營業，未來品牌將專注於以百貨據點為核心的經營模式，預計明年會在全台展店10多家，中部及南部首店很快就會跟大家見面。

▲麵屋一燈「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

麵屋一燈招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

