關島最好玩比基尼島！網美系海上鞦韆必拍　騎水上摩托車飆速追浪

▲關島的比基尼島海上俱樂部，可以一站式玩各種水上活動。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

關島現在最受歡迎的水上活動地點就是「比基尼島海上俱樂部（Bikini Island Club）」！旅客可以騎著水上摩托車穿越海面，體驗飆速逐浪快感，或搭上超刺激香蕉船，一路前往夢幻潟湖；陽光照耀下，海水展現多層次色彩，站上水上鞦韆，在海天一色下拍美照，多樣化玩法使這裡成為超人氣水樂園。

比基尼島海上俱樂部位於關島最南端的可可斯潟湖，提供一站式水上活動體驗，包括水上摩托車、香蕉船、浮潛、水上鞦韆拍美照、海上巡遊，在俱樂部碼頭也提供用餐服務。

▲關島陽光炙熱，需注意防曬。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎穿著建議

關島的陽光炙熱，因此建議穿著泳衣、長袖式浮潛衣或防水衣物，並注意防曬和補充水份；自行騎水上摩托車或搭香蕉船，建議可以背一個小的防水袋在胸前，手機也要放在防水手機袋內較佳。鞋子則建議可穿著防水鞋，或也有不少旅客選擇赤腳體驗行程。

在俱樂部報到處設有置物櫃，可將換洗衣物放在置物櫃內。當地只有簡易的戶外沖洗區，可以在返回後用來洗頭，但無法沖澡，習慣玩完水上活動後盥洗的旅客需特別留意。

▲比基尼島海上俱樂部出發碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎行程安排

到比基尼海上俱樂部體驗水上活動，建議至少預留半天時間，從碼頭出發前往比基尼島所在潟湖，來回加上體驗至少約3至4小時左右。

▲▼前往比基尼島的方式之一，就是自己騎水上摩托車。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎必體驗行程1：水上摩托車

想前往比基尼島所在潟湖，從碼頭出發可選擇自己騎水上摩托車、2人一組，去回程可交換騎。經過簡單教學後，就可以跟著教練的車後出發，享受在海上飆速奔馳快感，看漸層海水、綿延遠山與海天一色美景。

▲也可以選擇搭香蕉船。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎必體驗行程2：搭香蕉船

另一種玩法就是搭香蕉船，每船可乘坐6至8人，由教練一路拉著橫越大海。與大家熟知的玩香蕉船最後都要翻覆才刺激，比基尼島海上俱樂部香蕉船主要是讓旅客體驗在海上奔馳樂趣，不會刻意翻覆。

▲想悠閒看海的旅客則可選擇搭快艇。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎必體驗行程3：海上巡遊

對於想要安全感、更靜態的旅客來說，搭乘一般快艇會更放心。每艘快艇約可坐6位，不但有棚頂遮陽，也更能悠閒的欣賞沿途風光。

▲▼比基尼島所在潟湖水深至腰，一定要到水上鞦韆拍美照。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎必體驗行程4：潟湖水上鞦韆拍美照

比基尼島實際上是一處潟湖，Tiffany藍的海水與周邊形成夢幻漸層，以成人來說，最深水深及腰，無論是搭船、騎水上摩托車或香蕉船抵達後，都可以輕易在潟湖中行走。業者也在此設計一座水上鞦韆，讓旅客能在此拍美照紀念。

▲▼比基尼島海上俱樂部提供旅客體驗浮潛的海上平台，從這裡一探水下世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎必體驗行程5：海中浮潛

業者在海上一隅另外設有一處專屬平台，提供旅客在此體驗浮潛。當穿好救生衣、戴好浮潛鏡，就可以沿著鐵梯下海，一探繽紛魚群悠遊的水下世界；為了旅客安全，船家設有抓繩與界線，讓旅客可以抓著繩子慢慢前進。

▲華航復飛「台北－關島」航線。上圖為「皮卡丘彩繪機CI」。（圖／華航提供）

台灣旅客現在想前往關島已有直飛選擇，中華航空即日起至2月2日恢復每周2班的「台北－關島」直飛航線，採A321neo執飛。航班時間為去程每周三、六晚上9點05分自桃園機場出發，當地時間隔日凌晨3點抵達關島機場；回程為每周四、日當地時間凌晨4點30分自關島機場出發，台灣時間早上6點55分抵達桃園機場。

▲聯合航空今年在台灣將增2條新航線。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，美國聯合航空亦將於4月2日開飛「台北－關島」，每周兩個來往航班，為往返於台灣及關島的商務及休閒旅客提供更便利的交流互動。

聯合航空表示，「台北－關島」預計於每周三與周六提供每周2班的頻率載客往返，航班時間為台灣時間早上11點自桃園機場出發，關島當地時間下午4點50分抵達關島機場，回程航班於關島時間早上7點自關島機場出發，台灣時間早上9點25分抵達桃園機場。航空公司將採用波音737-800機型執飛，預計提供166個座位數，其中有16個為商務艙席次。