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鳥貴族開放1月訂位「須滿4人」　3人以下仍須現場掃碼候位

▲鳥貴族 ATT 4 FUN 信義店今開幕。（圖／業者提供）

▲鳥貴族開放1月訂位，但須4人以上。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

日本人氣燒鳥居酒屋品牌「鳥貴族」去年來台展店，原本只提供現場候位，業者日前宣布開放1月份訂位，但限4人以上，3人以下仍得現場掃碼候位。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子，共有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

▲鳥貴族全品項均一價100元。（圖／業者提供）

鳥貴族台灣首店去年9月進駐新光三越南西店，2號店隨後於12月插旗ATT 4 FUN，2家店原本只接受現場候位，不過官方臉書粉專日前公告開放1月份訂位，但限制4人以上，3人以下還是得現場掃碼候位。每組用餐時間110分鐘，每人低消600元。

此外，鳥貴族第3家店位置也在去年底曝光，從品牌在人力銀行的徵才資訊中可發現，正在召募「復三店」員工，工作地點就在光復南路上、すき家國父紀念館店隔壁，大巨蛋就在對面，這也是品牌首家街邊店。

▲八色烤肉吃到飽活動限時回歸。（圖／八色烤肉提供）

另外，搶攻年終聚餐商機，韓國烤肉品牌「八色烤肉」吃到飽活動限時回歸，只到1月8日，台中中友店限定的「經典入門套餐」，單人售價680元+10%，除了韓式小菜無限供應，經典的8種口味的醃製豬五花與海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式拉麵等熟食，全部吃到飽。

台北忠孝店則是推出「豪奢海陸套餐」，每人880元+10%，除了經典醃製豬五花（8種口味），還能品嚐到高級海鮮與精選肉品，包括鹽烤奶油蝦、嚴選牛肋條、厚切松阪豬等。

關鍵字： 美食雲 鳥貴族 燒鳥

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