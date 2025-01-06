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94愛波波　搭熱氣球俯瞰水中古

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞，被稱為波羅的海三小國，加上鄰近的波蘭，有著獨特的歷史、文化和風景，特色風情魅力難擋。

▲▼七逗旅遊網,立陶宛,拉脫維亞,愛沙尼亞。（圖／七逗旅遊網提供）

▲愛沙尼亞首府塔林被譽為歐洲十字路口。（圖／鳳凰旅遊）

愛沙尼亞首都塔林，舊城區於1997年被列為世界文化遺產，保存了大量中世紀建築。塔林市政廳廣場上，有北歐唯一的歌德式市政廳、17世紀的木雕古鐘，精緻的露天咖啡座、街頭藝術表演等，展現滿滿城市活力。

▲▼七逗旅遊網,立陶宛,拉脫維亞,愛沙尼亞。（圖／七逗旅遊網提供）

▲立陶宛特拉凱水中古堡上空，可搭熱氣球體驗空中之旅。（圖／鳳凰旅遊）

位於波蘭東北方的立陶宛，首都維爾紐斯，城區內建築有著歐洲古雅風貌。最令人印象深刻的體驗，莫過於搭乘熱氣球，在中世紀特拉凱水中古堡上空飛行；許多旅客必朝聖的十字架山，山上無數十字架、雕像，訴說著歷史故事。

▲▼七逗旅遊網,立陶宛,拉脫維亞,愛沙尼亞。（圖／七逗旅遊網提供）

▲拉脫維亞知名的隆黛爾宮為巴洛克式建築。（圖／鳳凰旅遊）

往北走來到拉脫維亞的隆黛爾宮，與聖彼得堡冬宮齊名，巴洛克式宮殿，雍容華貴，入內參觀黃金廳、白廳、玫瑰室，一覽昔日絕代風華。首府里加的建築具獨特魅力，像是：黑人頭之屋、三兄弟屋、基爾特之屋等，令人印象深刻。

▲▼七逗旅遊網,立陶宛,拉脫維亞,愛沙尼亞。（圖／七逗旅遊網提供）

▲歐洲最美麗的杜納耶茨峽谷，可來趟木筏之旅悠遊其間。（圖／shutterstocks）

波蘭首府華沙，老城區、蕭邦公園、居禮夫人故居值得一遊，在克拉考夫欣賞皇室風華、拜訪維耶利奇卡地下鹽礦城、杜納耶茨峽谷體驗木筏、皮耶尼內國家公園搭纜椅登高，除此，還有必看的奧斯威辛集中營、哥白尼故鄉托倫、格但斯克琥珀大街，以及世界文化遺產馬爾堡。

推薦行程
★94愛波波~波蘭、波羅的海三小國13天 https://reurl.cc/5Dd3AM
琥珀王國、古堡、皇宮、米其林、五星3晚
5～9月早鳥前10名贈送「熱氣球之旅」含體驗證書

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife
 

關鍵字： 七逗旅遊網 立陶宛 拉脫維亞 愛沙尼亞

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