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奧妙捷奏行旅　嗨賴慢遊好食光

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

尼采說：當我想以一個詞來表達音樂時，我找到了維也納。而當我想以一個詞來表達神秘時，我只想到了布拉格。

奧地利與捷克的旅程，用體驗來嗨賴High Light出重點，才是深度之旅的王道。慢遊中，悠閒品味布拉格下午茶、鑑賞薩爾茲堡名流米其林美食、換上中古世紀服裝一面體驗波西米亞餐點，或是住宿五星級飯店、欣賞莫札特神話影音光雕等等，特殊獨到的體驗，讓視覺、味覺、聽覺、觸覺都沉浸奧妙捷奏之中！

▲▼奧地利,捷克,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／七逗旅遊網提供）

▲捷克首都布拉格建築獨具特色，有百塔之城美名。

布拉格是捷克的首都，也是歷史上波希米亞的首都，在這個歐洲露天博物館，要怎麼欣賞她呢？

乘著伏爾塔瓦河遊船，欣賞河岸與橋梁美麗風光，滑過布拉格水道，一覽全城動感之美；登上市政廳塔，居高臨下俯瞰舊城區，領略百塔之城美譽的由來。

或是搭著布拉格電車，感受當地生活氣息；悠閒的午後到咖啡館，享受浪漫下午茶；市民會館餐廳，讓新藝術運動風格佐餐；下榻五星級飯店，與布拉格的夜晚相互對話，再相擁入眠。

▲▼奧地利,捷克,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／七逗旅遊網提供）

▲布拉格舊市政廳牆上天文鐘整點報時總是吸引滿滿人潮。

列名為世界文化遺產的布拉格舊城區，有著難擋的魅力，舊城廣場上彷彿展示各式建築，泰恩教堂雙塔是搶眼的標誌，雄偉的火藥塔是必訪地標。

而市政廳牆上的報時天文鐘，整點報時鈴鐺聲不斷，時鐘上方兩側同時打開，十二使徒輪流出現，令人讚嘆稱奇。

▲▼奧地利,捷克,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／七逗旅遊網提供）

▲庫倫諾夫古城的紅瓦房舍，說它是世界最美小鎮也不為過。

同樣為世界遺產的古城庫倫諾夫，是個有如世外桃源的古城，中古世紀古堡、青石街道、紅瓦房舍散發出濃濃文藝氣息。登上彩繪塔俯看古城，保留了5個多世紀的波希米亞風橘色屋頂建築，宛如童話世界。

在這裡，千萬不要錯過體驗波希米亞中古世紀晚宴，Cosplay換裝變身為歐洲王公貴族，彷彿走入時光隧道，是視覺與味覺的雙饗宴。

▲▼奧地利,捷克,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／七逗旅遊網提供）

▲奧地利首都維也納，因豐富的音樂遺產被譽為音樂之都。

離開捷克來到奧地利維也納，車行於著名的環城大道，欣賞道路兩旁國立歌劇院、市立公園、維也納大學、城堡劇院、感恩教堂、市政廳等繁華建築，除此，還有必訪的熊布朗皇宮、百水公寓，各具建築特色。

莫札特許多世界名曲是在維也納創作發表，來到這裡當然要一睹莫札特的神話影音光雕，透過現代科技了解音樂神童精彩生平。當地餐廳，推薦維也納最古老著名的餐廳之一ZumweißenRauchfangkehrer（白色煙囪工人），享受佳餚同時還能聆聽流傳已久的愛情故事。

▲▼奧地利,捷克,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／七逗旅遊網提供）

▲哈斯達特是奧地利最受歡迎的景點之一，超凡脫俗充滿靈氣。

奧地利除了音樂藝術之外，世界文化遺產湖畔小鎮哈斯達特的山光水色景緻令人迷戀，這裡的鹽礦是世界最早的鹽礦之一，搭乘軌道車前往鹽礦區，進入地底世界體驗隧道和礦井組成的複雜系統，也能在天空步道上遠眺哈斯達特遺世美景。

▲▼奧地利,捷克,七逗旅遊網,鳳凰旅遊。（圖／七逗旅遊網提供）

▲薩爾斯堡的是音樂神童莫札特的故鄉。

鄰近哈斯達特的薩爾斯堡，於中古世紀時以鹽礦交易而富甲一方，也因電影《真善美》而聞名，集優美街道、阿爾卑斯風景與音樂、文化於一身，當然是旅遊熱區。

電影《真善美》取景地米拉貝爾宮花園，歐式庭園及雕像造景讓人流連忘返；莫札特廣場上紀念雕像，是旅人最愛的拍攝景點；蓋特萊德街9號的莫札特之家，是莫札特的出生地；搭乘城堡纜車，登上薩爾茲堡城堡，俯瞰城市美景。

在薩爾茲堡還能品嘗米其林名流美食，創立於西元803年的St. Peter Stiftskeller-Das Restaurant，位於聖彼得修道院旁，以往是修士釀酒的酒窖，自開業以來，吸引無數名流來此用餐，超過1200年的歲月累積，除了品嘗美味佳餚、也能品味歷史風華。


推薦行程

★奧妙捷奏‧慢遊12天（五星7晚）https://reurl.cc/p99b5Z
美食特色餐廳、加贈維也納莫札特神話體驗館、布拉格老城區悠閑下午茶
4月～10月出發團體早鳥優惠中

●深入捷克大城小鎮，搭配維也納+薩爾茲堡～奧地利雙城風華

●全程五星7晚，布拉格連續住宿3晚五星飯店(布拉格市區)

●精心安排各式風味餐：布拉格市民會館風味、仿古啤酒餐廳、中古世紀晚宴、捷克豬腳風味餐、米其林推薦餐廳、維也納豬肋排風味餐等

★奧妙捷奏‧慢遊13天（五星8晚）https://reurl.cc/eGGbzx
布拉格五星三晚市區、美食特色餐廳、加贈布拉格老城區悠閒下午茶

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
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關鍵字： 奧地利 捷克 七逗旅遊網 鳳凰旅遊

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