與MSC榮耀號有約　2025靜奢風玩法

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

MSC榮耀號，17.2萬噸的亞洲旗艦郵輪，不只深受女性喜愛，也很適合親子或三代同遊的家族旅行。現在預約明年6-7月基隆港出發的日韓航程，獨享每房減6,000元的早鳥優惠！

▲MSC榮耀號滿足奢華輕旅行的所有想望。（圖／MSC地中海郵輪）

在MSC榮耀號優雅尊榮的航程中，有美麗船艙、高級餐廳、風格酒吧、經典下午茶，拍照最愛的水晶旋梯、四大泳池，以及血拼國際名品必朝聖的～榮耀大道，符合奢華輕旅行的所有想望，成為閨蜜、姊妹淘出遊的不二之選。

▲施華洛世奇水晶旋梯是MSC榮耀號上的必拍景點。（圖／MSC地中海郵輪）

一生有幾次機會，能漫步在超過6萬顆施華洛世奇水晶上呢？MSC榮耀號最著名的打卡點～施華洛世奇水晶旋梯，能拍出女王般的美照。準備一件亮眼的洋裝或小禮服，晚間11點至上午9點人潮較少的時間，盡情拍出閃耀氣場。

除此，MSC榮耀號上有3座戶外泳池、1個室內按摩泳池。戶外泳池可輕鬆拍出海天一色美景，日光下的水波紋，增添最chill的夏日氣息。而位於16層的室內按摩泳池，擁有全景落地窗，即使只拍逆光背影，也怎麼拍、怎麼美，讓人一秒沉浸歐式放鬆感中。

▲海王餐廳讓旅客品嘗正統歐風美食饗宴。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC榮耀號上有各國料理選擇，燈塔餐廳、櫻桃餐廳、海王餐廳三間主餐廳之外，還有異國美食料理，滿足旅客們挑剔的味蕾。新鮮食材配上一流烹飪，打造各式高端中西美食，海上之旅每餐佳餚不重複。

▲MSC榮耀號上有20間特色酒吧。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC榮耀號的另一大特色，就是有20間獨具特色的酒吧。位於5層的無極酒廊，全天候營業，現代感的流線設計，讓船艙微光與湛藍海面，巧妙搭配出郵輪獨有的浪漫氛圍，低調奢華如夢境般，完全可以拍出電影感的畫面。

奇妙的雞尾酒配上遼闊海洋美景，無論在何時何地，船上總能找到理想的放鬆場所。與閨密好友或家人，一邊享受飲品，一邊聆聽曼妙音樂、觀看喜劇表演，醉心海上體驗，專注於此刻當下。

推薦行程

★MSC榮耀號4/5/6日

2025年6-7月出發

早鳥優惠 每房減6,000元

詳情請上：

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