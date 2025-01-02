身分證對中「1468」任2碼　送北海道帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

▲身分證中2碼，馬辣、新馬辣升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

迎接全新2025年，馬辣集團1月的「證件對對碰」也推出全新方案，只要身分證／健保卡／護照號碼含有「1468」任2碼，前往旗下10個品牌用餐，可享有不同優惠，熊一、夯下去直接升級北海道大帆立貝吃到飽，而涮樂和牛可享有九孔鮑魚無限供應。

1月的馬辣證件對對碰以「1468」為優惠密碼，只要同桌身分證、健保卡或護照等有效證件對中任2碼（可重複，11、66均可），提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

馬辣頂級麻辣鍋：2位成人以上，消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」，馬辣西門店送「北海道帆立貝吃到飽」。

▲身分證中2碼，熊一燒肉升級北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）



新馬辣經典麻辣鍋：消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：消費「午餐699元/晚餐及假日749元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥：3位以上成人，均消1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」1份。

肉之間：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

熊一燒肉：消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

燒肉ChaCha：每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」或「精選豚五花」1份。



狗一下日式居酒食堂：2位成人以上，均消超過700元，每桌送「廣島炸牡蠣」1份。

此外，2月28日前周一至周五，提前一日訂位並主動告知參加「尾牙春酒」活動，以現金支付全額餐費，即可享有含10成人以上用餐9折優惠（即免收10%清潔費），但馬辣/新馬辣/新馬辣PLUS個人套餐不適用，涮樂和牛需消費含松阪豚和牛放題以上餐點。

▲敘日餐廳推出「2025新年」餐飲優惠。（圖／敘日全日餐廳提供）

另外，敘日餐廳1月1日起至1月27日推出「2025新年」餐飲優惠，消費者出示官方粉絲團元旦活動貼文截圖，即可享雙人同行平日午餐2025元+10%，與原價每人1380元+10%相比，等同73折；平日晚餐則加價200元為雙人2428元+10%(約75折）、假日午晚餐加價600元為雙人2828元+10%(約84折）。