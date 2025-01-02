國內外賞櫻推薦！武陵住最新度假村5300元起　釜山鎮海櫻花季超夯

▲武陵農場保證入園、住山上旅宿，還有情人節限定的著日式浴衣及現場民歌演唱。（圖／雄獅旅遊提供）



記者彭懷玉／綜合報導

武陵農場櫻花季將於2月10日起登場，其中，住房開放預訂2分鐘就額滿。沒搶到房間，旅行社業者有保留名額給入園和住宿客，若住進去年9月底重新開幕的武陵富野渡假村，台北出發兩日遊5,300元起。國外賞櫻部分，韓國釜山櫻花慶典已賣超過4成，比去年同期成長逾9成。

▲福壽山農場入住宋莊及國民賓館賞千櫻園櫻花。（圖／福壽山農場提供）



國內外賞櫻季即將來臨，雄獅旅遊表示，武陵農場佔國旅櫻花季訂單量約4成，2月13日至15日期間規劃日式浴衣體驗及民歌演唱等限定活動，並全面主打保證入園及入住山上熱門旅宿，如今年重新開幕的武陵富野渡假村、梨山飛燕城堡、福壽山宋莊及國民賓館等，最低每人4,799元起，武陵賞櫻季相關行程再加碼贈送櫻花口味銅鑼燒。

▲全新藝文美學觀光列車「福森號」。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，搭上全新藝文美學觀光列車「福森號」，穿梭於粉紅樹海點綴的森林鐵道，並在地體驗茶席文化，二日遊10,600元起；自由行旅客可選擇「栩悅號」高海拔觀光列車套票，欣賞櫻花與千年神木交織的壯麗景致，二日遊5,499元起。

▲體驗在日本櫻花樹下野餐。（圖／雄獅旅遊提供，下同）



展望日韓賞櫻季，雄獅旅遊表示，日本花季向來是國人春季旅遊首選，即便受到日本高物價與通膨影響，團費和去年相比持平，其中，推薦朝日町舟川櫻花樹下野餐行程，每人44,900元起，目前已賣5成左右。

▲韓國首爾景福宮櫻花。



而韓國部分，雄獅表示，推薦「鎮海櫻花季」、全韓唯一「EWORLD夜櫻」、「富川三大花卉」三大節慶，其中釜山鎮海櫻花季及夜櫻慶典，目前訂單銷售已逾4成，較去年同期成長超過9成。若想一次賞日、韓櫻花，搭郵輪歌詩達莎倫娜號，前往福岡舞鶴公園及釜山三樂生態公園賞櫻，指定趟次加碼第三人0元，每人31,900元起。

▲釜山近郊的「鎮海櫻花」是韓國賞櫻人氣景點。



另外，東南旅遊則表示，日本與韓國的櫻花季行程自去年9月起陸續有客人詢問，目前銷售率已突破5成，較2023年成長超過3成。其中，日本關西地區的賞櫻行程結合大阪環球影城的套裝行程最受旅客青睞；韓國則以釜山鎮海賞櫻行程為主要熱點。

在國內賞櫻部分，武陵農場的賞櫻行程自2024年11月東南會員日開賣後幾乎銷售一空，目前僅剩少量零星席次。同時，阿里山和九族文化村等其他櫻花季行程也持續熱銷中。此外，東南旅遊將於1月8日會員日推出日本賞櫻限定行程，會員專屬優惠每人29,900元起。