羊肉爐、酸菜魚吃到飽！新千葉火鍋升級　再享哈根達斯無限供應

▲新千葉火鍋升級，新增羊肉爐、酸菜魚吃到飽。（圖／千葉集團提供）

記者黃士原／台北報導

2025全新一年「新千葉火鍋」全面升級，除了新增羊肉爐、酸菜魚吃到飽，還有哈根達斯冰淇淋無限量供應。

千葉集團旗下的新千葉同樣主打吃到飽，菜單分A、B、C及特餐，餐價從599元至1199元，價格愈高，可以吃到更多高級食材，例如日本A5和牛，同時自助餐檯日式壽司、季節水果、鍋物食材以及熟食料理無限供應。

▲千葉集團旗下的新千葉同樣主打吃到飽，菜單分A、B、C及特餐，餐價從599元至1199元。（圖／千葉集團提供）

▲新千葉火鍋也有哈根達斯無限供應。（圖／千葉集團提供）

今年起，新千葉全台分店熟食料理新增羊肉爐、酸菜魚火鍋吃到飽，羊肉爐湯頭由20多種中藥材熬製，喝起來十分清爽，中藥的香味與蔬菜甘甜味，讓人忍不住一口接一口。同樣也是新登場的酸菜魚，湯頭以魚皮、魚骨、龍骨慢火燉煮，加入現切魚片與酸菜，上桌淋上爆香花椒油、蒜油增添香氣，每一口都保有「酸、香、麻、辣」。

此外，主打年輕客層的「享千葉火鍋」則推出「西班牙向日葵豬」，肉質鮮甜富有彈性，以五穀、日葵籽、亞麻仁籽、栗子與橡果為主食，肉質鮮嫩沒有豬騷味，加價購每份99元（150g）。