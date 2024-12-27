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確定了！日本「機場退稅」2026年底實施　流程、最新規定總整理

▲▼日本松本清，日本藥妝，日本購物，日本免稅，日本退稅，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本政府正式公布，「機場退稅制」將從2026年11月1日起實施。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

日本政府今（27日）公布2025年度最新稅制改正大綱，其中正式定調「機場退稅」新制將於2026年11月1日開始實施。《ETtoday新聞雲》依據最新公告大綱內容，整理2026年年底赴日旅遊最新退稅、流程規定。

1.「機場退稅」實施時間

根據日本政府規劃，機場退稅新制將從2026年11月1日開始實施。

▲▼日本免稅，日本購物，日本購物消費，日本退稅，護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客在購物時仍需出示護照登錄。（圖／ETtoday資料照）

2.從購物到機場退稅的流程是什麼？

新制上線後，海外旅客在適用免稅條件的店家購物結帳時，需先出示護照、並以「含稅價格」結帳。若要辦理退稅，旅客需在90天內將物品帶出國，並在機場出境前經過機場稅關確認，才能拿回退稅。

旅客的購買商品內容會在結帳時，經由店家上傳到國稅廳免稅販售管理系統、稅關確認，並回傳「結果已登錄」的資訊交由店家留存。

▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／ETtoday資料照）

▲旅客未來在購物時，更要留意結帳金額和數量。（圖／ETtoday資料照）

3.該流程可能衍生什麼問題？

「機場退稅制」意圖杜絕許多人以免稅價格購入後，再以差價轉賣，造成日本稅收損失，但新流程也可能有許多隱藏問題。

首先，海外客在日本採買後，回到家核對發票、金額，才發現店家可能有多刷商品數量、多收錢的情況發生，因此，消費者結帳時再次核對金額和商品總數的行為更加重要。

其次，物品需在機場稅關確認後才能拿回退稅金，也可能導致未來要預留更多時間前往機場辦理商品查核、退稅手續，這都有待日本政府接下來公布更詳細的規定才能知曉。

▲▼東京BIC CAMERA藥妝店，ビックカメラ，免稅，免稅藥妝，免稅商品，日本免稅，日本藥妝，日本藥妝店，日本購物。（圖／記者蔡玟君攝）

▲免稅商品專用袋也將廢除。（圖／記者蔡玟君攝）

4.廢除商品分類與包裝

日本政府表示，新制上線後，將取消現行「一般品」（如衣服等）與「消耗品」（如藥妝、電池等）的分類，同時廢除消耗品每天50萬日圓的額度上限；免稅品專用包裝袋也將在2026年底走入歷史。但台灣旅客也需注意，雖然日本取消藥妝等消耗品的每日購買額度上限，但台灣有可攜帶入境的藥品數量限制，購物時也需留意。

不過，部分可能基於非法目的購買的商品（如：金條），將個別列舉，並排除在免稅銷售範圍之外。

▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場，海外旅客，海外觀光客，外國遊客，自助行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲未來要在機場辦理退稅，旅客也需要預留更多時間。（圖／記者蔡玟君攝）

5.重新檢視其他免稅銷售通路手續

新制度也會重新檢視其他銷售方式，例如從免稅店以外的地方配送免稅品到海外的「另行配送」措施將廢除，不過，從免稅店的直送海外的「直送制度」會保留。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 機場退稅制 機場退稅 亞洲旅遊 國外特色系列

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