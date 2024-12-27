東京旅遊、伊豆熱海輕鬆走透透！暢遊美景、美食、購物全攻略

文／吳欣芸 圖／東日本旅客鉄道首都圏本部提供

東京旅遊要做的功課很多，想在一天之內走遍東京的熱門景點、購物、享受美食？

還想安排東京近郊一日遊但沒有頭緒？

這裡推薦東京旅遊一定要懂的2種交通安排方式，對行程規劃非常有幫助喔！

（１）東京都市地區周遊券（Tokunai Pass）

有了JR東京都市地區周遊券，東京旅行輕鬆搞定！

使用這張票券，可在東京市內的JR線上無限次搭乘一整天。您可以在上野或新宿享受美食、在東京車站購買伴手禮，或在濱松町欣賞東京鐵塔等，輕鬆暢遊東京各大地區。

上野站：美食與文化一次滿足

上野是個適合吃吃喝喝又有文化氣息的地方。

除了有很多博物館、上野恩賜公園之外，最不能錯過的就是うさぎや（USAGIYA）的銅鑼燒啦！

這家老字號甜點店的銅鑼燒口感超綿密，內餡濃郁又不過甜，每一口都讓人幸福感爆棚！

不管是下午茶還是帶回家當伴手禮都很適合。

有了東京都市地區周遊券 ，不用擔心來回的交通費，直接專心享受美食之旅！

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東京車站：購物與伴手禮的天堂

來到東京車站，不只是一個交通要地，GRANSTA（グランスタ）購物街真的是購物天堂。

尤其是伴手禮多到讓人眼花撩亂。這裡有好多受歡迎的品牌，無論是買來送人還是自用，都非常值得一逛。

特別推薦Sabrina（サブリナ）的日式甜點，花兒造型的酥脆甜點非常精緻，口感也很驚艷。

很可愛又好吃，送給家人朋友大家一定會喜歡。

浜松町站：東京鐵塔打卡點

來東京怎麼能不去看東京鐵塔？

這座地標就在浜松町附近，搭JR線到浜松町站就到啦！

這個知名景點就在浜松町車站走路15分鐘的地方，搭JR在浜松町車站下車就能直接走過去。

東京鐵塔在夜晚點燈時超美，拍照超級上相，讓人沉醉在東京的夜色中。

而且浜松町附近還有很多餐廳和咖啡店，可以在看完東京鐵塔後找個地方坐下來慢慢享受，度過一個愜意的夜晚。

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新宿站：說到日本旅行的經典地區，非「新宿」莫屬。這裡是摩登高樓林立的現代都市空間與傳統場所共存的區域。以世界最多使用者數量獲得金氏世界紀錄的新宿站為中心，周邊匯集了眾多百貨公司與商業設施，充滿國際化的氛圍。在這裡，您可以享受購物、美食以及日本都市風情的街景，是將東京魅力濃縮於一地的精華地區。

© TCVB

東京都市地區周遊券的好處是，因為不需要另外規劃交通費，行程可以更隨興。

都內的JR線像是山手線、京濱東北線、中央線通通都可以一整天無限次搭乘，隨時想去哪就去哪。早上去上野吃美食、下午在東京車站大買特買，晚上去浜松町看夜景，行程隨心所欲又省錢！

不但交通費不用煩惱，也更靈活省時，是探索東京的絕佳夥伴。

東京都市地區周遊券（Tokunai Pass）

大人版本 ￥760

兒童版本 ￥380

詳情請參考官網

https://www.jreast.co.jp/multi/zh-CHT/pass/tokunai_pass.html

（2）JR東日本特急踊子號

充分感受過了城市的魅力之後，推薦去伊豆或熱海走走。

從東京站搭乘JR東日本特急踊子號只需要不到2小時。

可以規劃當天來回的小旅行，也非常適合選擇在伊豆或熱海留宿一晚。

伊豆熱海推薦交通方式：JR東日本特急踊子號

伊豆熱海小旅行最方便的交通方式就是搭乘JR東日本特急踊子號，到伊豆熱海地區只需要約一個半小時。

舒服的車廂加上優美的風景，在搭上電車的那一剎那，旅行就已經開始。

整片藍色座椅，讓人一進入車廂就很能放鬆。

特別設置的小空間Free space，每個人都能自由使用。在電車上一邊聊天看風景，真的太幸福。

隨著列車行駛，風景由都市變為海岸與溫泉小鎮，讓人瞬間進入放鬆的度假模式。

踊り子號：從東京或新宿搭乘JR東日本特急踊子號即可直達伊豆。

JR東日本特急踊子號每天有數班來回於東京至伊東、下田之間。車程約需2小時，適合一日或兩日遊的安排。

詳細時刻與票價：JR東日本特急踊子號資訊

參觀旅館古蹟、漫步悠閒海灘，伊豆熱海人氣景點介紹

1. 文化公園雛之館 / 雛之足湯

伊豆稲取車站附近的「文化公園」是很有人氣的公園。每天下午總是有許多當地居民聚集在公園中泡足湯。

除了免費足湯，公園有雛人偶展示館「雛之館」展示各式精緻的雛人偶。

​​​​伊豆稲取的雛人偶吊飾為「日本三大女兒節吊飾」之一，工法精緻非常有可看性，也可以買一些人偶當伴手禮喔！

交通方式：從伊豆稻取站步行約15分鐘即可抵達。

更多資訊：雛の館 / 雛の足湯

2. ​​​ 道之驛 伊東海洋城（伊東マリンタウン）

道之驛 伊東海洋城有許多伴手禮商店與餐廳的購物廣場，適合全家大小散步、購物，還可以享受當地的海鮮料理。天氣好的時候還可以體驗海濱足湯，順便緩解旅途的疲憊。

伴手禮推薦酥脆的海產薄片，完全用海產製成的薄片零嘴，清爽好吃無負擔。

因為伊豆的橘子也非常出名，整顆蜜柑加工的果凍也很吸睛。

牛奶甜點專賣店「ASAGIRI牛奶」可以買冰淇淋或瓶裝牛奶。除了非常好喝，拍照也很可愛！

交通方式：從伊東站步行約15分鐘。

更多資訊：伊東マリンタウン

3. 東海館

東海館是一座擁有百年歷史的日式旅館，現已開放為歷史文化館。這裡保留了舊時代的建築風格，木質結構和庭園景觀讓人仿佛穿越時光。

除了館內值得一看，周邊的風景也保留了傳統溫泉區的情懷，適合慢慢散步悠哉渡過一個下午。

交通方式：從伊東站步行約7分鐘。

更多資訊：東海館

4. 柳橙海灘

位於伊東市中心的「柳橙海灘」是當地非常有人氣的海灘，適合散步與觀賞美麗的日落。冬天非常寧靜適合放空，夏天則是當地居民非常喜愛的海水浴場。

交通方式：從伊東站步行約3分鐘即可到達。

更多資訊：オレンジビーチ

當地美食推薦

1. 笑之家金目鯛

伊豆地區盛產的「金目鯛」是當地的代表美食之一，當地知名居酒屋「笑之家」專門提供這種美味魚類的料理。

一定要試試招牌金目鯛定食，特製醬汁很令人難忘。

除了金目鯛，來到伊豆當然要吃海產，澎湃的生魚片新鮮美味也是必點喔！

交通方式：從伊豆稻取站步行約15分鐘。

更多資訊：笑の家

2. 伊豆高原啤酒 海鮮丼

道之驛 伊東海洋城的伊豆高原啤酒餐廳，招牌是新鮮豐盛的海鮮丼，推薦搭配伊豆地區精釀的啤酒一起享用。

定食可以加購的味增湯，竟然是用螃蟹與魚肉的小火鍋呈現，滿滿的海味。

交通方式：在道之驛 伊東海洋城內，交通方式同上。

更多資訊：伊豆高原ビール 海鮮丼

3. 熱海温泉布丁

熱海名產「温泉布丁」在熱海商店街總是大排長龍，現在在Fuua溫泉會館也有分店。

空間開闊能看能欣賞海景。在這裡吃布丁真的是太幸福了，也可以外帶回飯店享用喔！

布丁冰淇淋的味道也很特別，拍照也非常可愛。推薦可以買來試試看！

交通方式：

從熱海站搭乘接駁巴士約10分鐘。

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN内

更多資訊：熱海温泉プリン

溫泉推薦

1. Fuua

位於熱海的「Fuua」溫泉以無邊際溫泉聞名，可以邊泡湯邊俯瞰太平洋，享受無與倫比的療癒感。

這裡除了可以享受無邊際溫泉，超大型的溫泉會館還能用餐與按摩，來這裡記得留半天的時間，好好度假放鬆一下。

交通方式：從熱海站搭乘接駁巴士約10分鐘。

更多資訊：Fuua

2. 陽気館

陽気館是擁有悠久歷史的日式溫泉旅館，沒有住宿也能體驗當天來回泡湯。（原則上需要三天前電話預約）

這裡泡湯最特別的是露天溫泉要搭乘旅館專屬的登山電車才能抵達。電車看出去的風景非常美，光是這個特別的體驗就很值得來一趟喔！

果然是需要搭登山電車才到得了的景觀露天溫泉，風景真的非常漂亮！

交通方式：從伊東站走路10分鐘

更多資訊：陽気館

從東京出發前往伊豆熱海，真的是近郊小旅行很棒的選擇。無論是文化體驗、海景散步、美食享受，還是泡湯放鬆，可以滿足全家大小的需求。伊豆熱海豐富的自然與人文景觀，每個季節都有不同的特色，讓人忍不住想一再造訪。歡迎參考這篇文章行程，搭上JR東日本特急踊子號輕鬆探訪伊豆熱海喔！

*本文使用溫泉照片皆為官網素材或經許可拍照，請注意日本溫泉禁止拍照。

