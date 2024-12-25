ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

春節住房優惠！屬蛇住度假村「1泊2食」送海生館票　六福贈餐飲券

▲六福萬怡酒店。（圖／六福提供）

▲台北六福萬怡酒店。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春節住台北、墾丁旅宿皆有好康！台北六福萬怡酒店今（25日）中午12點起開賣「怡享久久 Boxing Day驚喜優惠」，住一晚5,599元起，再贈萬豪點數5,000點，及餐飲折抵500元乙張；生肖屬蛇、18歲以上民眾，春節住小墾丁度假村贈海生館成人票。

▲台北六福萬怡豪華客房。（圖／業者提供）

▲台北六福萬怡豪華客房。（圖／業者提供）

台北六福萬怡酒店
 坐落南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店宣布，今（25日）起中午12點至12月30日推出「怡享久久 Boxing Day驚喜優惠」，住一晚豪華客房5,599元起，再贈萬豪點數5,000點，以及餐飲折抵500元乙張，從明年1月1日起至3月31日開放入住，並可於過年期間及228連假使用（2025年1月28日至1月31日及3月25日至3月29日不適用；周五、周六及國定假期每房每晚需加價1,000元。）

▲小墾丁渡假村。（圖／業者提供）

▲即日起訂購「度咕迎春 66小墾丁」專案，年齡滿18歲且生肖屬蛇的旅客，即贈海生館成人全票乙張。（圖／業者提供）

小墾丁渡假村
 小墾丁渡假村玩起生肖對對碰，即日起至2025年1月15日前，訂購「度咕迎春 66小墾丁」專案，年齡滿18歲且生肖屬蛇的旅客，即可免費獲得海生館成人全票乙張，成人票省下450元（每房至多贈送兩張，數量有限送完為止。）可於退房當日前往海生館使用，需在訂房及入住時出示身分證件供查驗。

▲小墾丁渡假村。（圖／業者提供）

▲除夕至初四入住小墾丁渡假村，2人每晚6,666元；4人每晚10,666元。（圖／業者提供）

「度咕迎春 66小墾丁」春節住宿專案，入住期間為除夕至初四（2025年1月28日至2月1日）， 2人成行每晚6,666元；4人入住每晚10,666元，含活力早餐、除夕夜半自助圍爐火鍋或春節自助晚餐，也可加價升等精緻桌菜。

▲小墾丁渡假村。（圖／業者提供）

▲屏東海生館。（圖／業者提供）

關鍵字： 春節出遊 走春 台北六福萬怡酒店 小墾丁渡假村 飯店優惠 住房優惠 星級酒店 度假飯店 墾丁旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

推薦閱讀

台北巷弄內炒飯店

台北巷弄內炒飯店

玉里橋頭臭豆腐正式插旗台北

玉里橋頭臭豆腐正式插旗台北

COLD STONE巴斯克蛋糕冰淇淋新上市

COLD STONE巴斯克蛋糕冰淇淋新上市

屬蛇住度假村「1泊2食」送海生館票

屬蛇住度假村「1泊2食」送海生館票

南門市場「天下第一攤金牌獎」刀削麵

南門市場「天下第一攤金牌獎」刀削麵

關島拉提谷體驗自然療癒系5種玩法

關島拉提谷體驗自然療癒系5種玩法

屏東《渡風者》沙灘大秀12月28日登場

屏東《渡風者》沙灘大秀12月28日登場

鬍鬚張宣布5項產品漲價！

鬍鬚張宣布5項產品漲價！

桃園Xpark沉浸式光影升級！全新水母展區明年1／20登場

桃園Xpark沉浸式光影升級！全新水母展區明年1／20登場

豐FOOD明年1至3月「龍蝦吃到飽」開賣

豐FOOD明年1至3月「龍蝦吃到飽」開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

豐FOOD明年1至3月「龍蝦吃到飽」開賣

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

北投最新單車道開放！騎到關渡平原

壽星玩樂園只要100元「跨年也適用」

八色烤肉吃到飽方案限時回歸

「麵屋一燈台灣首店」元旦收攤

手搖飲「聖誕優惠」一次看！

桃園新景點「地下水宮殿」年底開放

手搖飲4大飲品買1送1限時8天開跑

汐止富士飯店易主！明年1月換招牌

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

台北巷弄內炒飯店

玉里橋頭臭豆腐正式插旗台北

COLD STONE巴斯克蛋糕冰淇淋新上市

屬蛇住度假村「1泊2食」送海生館票

南門市場「天下第一攤金牌獎」刀削麵

關島拉提谷體驗自然療癒系5種玩法

屏東《渡風者》沙灘大秀12月28日登場

鬍鬚張宣布5項產品漲價！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366