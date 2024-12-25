春節住房優惠！屬蛇住度假村「1泊2食」送海生館票　六福贈餐飲券

▲台北六福萬怡酒店。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

春節住台北、墾丁旅宿皆有好康！台北六福萬怡酒店今（25日）中午12點起開賣「怡享久久 Boxing Day驚喜優惠」，住一晚5,599元起，再贈萬豪點數5,000點，及餐飲折抵500元乙張；生肖屬蛇、18歲以上民眾，春節住小墾丁度假村贈海生館成人票。

▲台北六福萬怡豪華客房。（圖／業者提供）



台北六福萬怡酒店

坐落南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店宣布，今（25日）起中午12點至12月30日推出「怡享久久 Boxing Day驚喜優惠」，住一晚豪華客房5,599元起，再贈萬豪點數5,000點，以及餐飲折抵500元乙張，從明年1月1日起至3月31日開放入住，並可於過年期間及228連假使用（2025年1月28日至1月31日及3月25日至3月29日不適用；周五、周六及國定假期每房每晚需加價1,000元。）

▲即日起訂購「度咕迎春 66小墾丁」專案，年齡滿18歲且生肖屬蛇的旅客，即贈海生館成人全票乙張。（圖／業者提供）



小墾丁渡假村

小墾丁渡假村玩起生肖對對碰，即日起至2025年1月15日前，訂購「度咕迎春 66小墾丁」專案，年齡滿18歲且生肖屬蛇的旅客，即可免費獲得海生館成人全票乙張，成人票省下450元（每房至多贈送兩張，數量有限送完為止。）可於退房當日前往海生館使用，需在訂房及入住時出示身分證件供查驗。

▲除夕至初四入住小墾丁渡假村，2人每晚6,666元；4人每晚10,666元。（圖／業者提供）



「度咕迎春 66小墾丁」春節住宿專案，入住期間為除夕至初四（2025年1月28日至2月1日）， 2人成行每晚6,666元；4人入住每晚10,666元，含活力早餐、除夕夜半自助圍爐火鍋或春節自助晚餐，也可加價升等精緻桌菜。

▲屏東海生館。（圖／業者提供）