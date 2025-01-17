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越南2新玩法！大叻瘋狂屋住1晚最低千元　搭跨海纜車到珍珠島樂園

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於山城「大叻」的代表景點「瘋狂屋」，曾被媒體評為「世界十大奇特建築」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／綜合報導

越南芽莊和大叻猶如隱藏版寶藏，今年就帶全家人飛去海外度假！位於山城「大叻」的代表景點「瘋狂屋」，曾被評為「世界十大奇特建築」；而芽莊珍珠島樂園又有「海上版迪士尼」之稱，門票只有迪士尼的一半，能搭世界上最長跨海纜車、玩水上樂園、看美人魚秀和海豚表演，讓一家大小留下難忘又豐富的回憶。

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「瘋狂屋」彎曲的枯木、歪斜的屋頂，整體造型酷似一棵巨大的樹。（圖／記者蔡玟君攝）

1.大叻-瘋狂屋
位於越南中部的大叻，建在1500公尺的高原上，在法國殖民時期是人氣避暑勝地，如今仍保留許多法式風情建築。其中一處「瘋狂屋」被媒體評為「世界十大奇特建築」，彎曲的枯木、歪斜的屋頂，整體造型酷似一棵巨大的樹，壯觀地令人大開眼界。

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「瘋狂屋」是由越南前總理女兒、留學俄羅斯的鄧越娥設計。（圖／記者蔡玟君攝）

實際上，「瘋狂屋」是由越南前總理女兒、留學俄羅斯的鄧越娥設計，她打破傳統作法，利用曲線和結構打造園區，也有人稱之為「越南版的高第建築」，循梯而上別有洞天，顛覆常規的設計讓人腦洞大開，彷彿走進暗黑童話中。

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲循梯而上別有洞天，顛覆常規的設計讓人腦洞大開，也有人稱之為「越南版的高第建築」。（圖／記者蔡玟君攝）

「瘋狂屋」還可以入住，11間主題房隱身在建築各個角落，包含老虎房、袋鼠室、熊房、螞蟻房、竹樹房等，最低千元起就能住一晚，其內均設置獨立衛浴，有些房型還有自己的樹洞座位區，被許多旅客譽為「一生必住一次的怪奇旅社」，如果家裡有小朋友，一定不能錯過這處趣味景點。

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越南大叻瘋狂屋也有客房。圖為熊房，一晚房價1,380,000越南盾，折合新台幣約1,773元。（圖／記者蔡玟君攝）

2.芽莊-珍珠島樂園
嚮往迪士尼樂園的歡樂氣氛，卻又擔心花費太多嗎？位於芽莊的「珍珠島樂園」會是一項好選擇。「珍珠島樂園」除了可以體驗腎上腺素狂飆的雲霄飛車、東南亞最大摩天輪，重點是門票只有迪士尼的一半左右，含來回纜車、門票，成人一人約1200元出頭，兒童則為900元左右。

▲▼越南芽莊珍珠島珍珠樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲芽莊珍珠島珍珠樂園又有「海上版夢幻迪士尼」之稱。（圖／記者蔡玟君攝）

珍珠島為芽莊9座島嶼中最大的一座，珍珠集團將該島打造成結合娛樂、住宿、購物的度假勝地，可以搭乘海上纜車和快艇抵達島上，開啟玩樂遊程！不用花太多預算，就能直抵「海上版夢幻迪士尼」。若想連同機加酒一次做好行程規畫，推薦可使用Visa至Trip.com購買機票、訂飯店，最高享折7%優惠，同步有一日遊行程可選擇，還能從飯店直接出發，省時省力帶小孩也能無腦旅遊。

▲▼越南芽莊珍珠島，越南芽莊珍珠島海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲搭上全長超過3300公尺的跨海纜車，不用15分鐘就能抵達珍珠樂園（VinWonders）。（圖／記者蔡玟君攝）

若搭上全長超過3300公尺的跨海纜車，不用15分鐘就能抵達珍珠樂園（VinWonders），可暢玩水上樂園、冒險樂園、動物園、植物園，甚至還有世界前10大摩天輪。在盡情放電之餘，夢幻歐風城堡也是一大亮點，繽紛房屋讓人拍照拍到手軟，還有機會看到街頭藝人表演，為充實的一天畫下句點。

▲▼越南芽莊珍珠島珍珠樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼世界前10大摩天輪；在盡情放電之餘，夢幻歐風城堡也是一大亮點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊珍珠島。（圖／記者蔡玟君攝）

美妙的時光總讓人想多加停留，假使想多住一晚，「芽莊竹島萬豪度假村及水療中心」是首選，目前刷Visa透過Booking.com訂房還有最高10%的優惠，住進海景客房，在陽台就能欣賞無敵海景和日出、夕陽，或是私人Villa，一家大小保有隱私性之外，也可以享受愜意的度假氛圍。

▲▼越南芽莊珍珠島，芽莊竹島萬豪度假村及水療中心。（圖／記者蔡玟君攝）

▲芽莊竹島萬豪度假村私人Villa。（圖／記者蔡玟君攝）

看完以上介紹，想暢遊大叻瘋狂屋，或是芽莊的珍珠島樂園，可以選擇在官網使用中文介面購票；珍珠島樂園則有線上多元購票方式，選擇想要的票種和日期後，點選刷卡購票即可。而喜歡自由行的親子旅遊族則可一次性透過旅遊網站事先預訂機加酒及一日遊行程。除了行前規劃，最多人關心去越南旅遊是不是還需要換大量當地貨幣，一般在百貨、連鎖超市、便利商店、飯店、精緻越菜餐廳、西餐廳以及觀光客常造訪的商店都能使用Visa付款，也能綁定當地最大的叫車App Grab，就不用帶太多現金在身上，食宿購物及通勤一網打盡，方便又安心。

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關鍵字： 越南旅遊 芽莊 大叻 Visa

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