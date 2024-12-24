吉野家x鬼滅之刃合推17款周邊商品　登台37年首度跨界聯名

▲登台37年首度跨界聯名，吉野家x鬼滅之刃合推17款周邊商品。（圖／吉野家提供）

記者黃士原／台北報導

登台37年吉野家首度跨界動漫IP聯名，與《鬼滅之刃》合推17款限定周邊商品，12月30日首先登場的是資料夾、造型杯墊的滿額贈，接下來還有撲克牌、經典帆布袋、陶瓷碗、聯名VIP卡，鐵粉一定要蒐集。

這次台灣吉野家與《鬼滅之刃》聯名活動，共計有13位角色、17款的周邊商品，包含4款角色資料夾、4款造型杯墊、2款時尚純棉襪、2款經典帆布袋、1款刀匠村撲克牌、2款鬼滅限定陶瓷碗和2款聯名VIP卡等，12月30日開始分3波以滿額贈、加價購等方式登場。

▲吉野家x鬼滅之刃聯名首波活動，單筆滿額 300元即贈角色資料夾或造型杯墊1個。（圖／吉野家提供）

12月30日登場的第1波活動為滿額贈，到全台39間吉野家門市消費滿額300元，即可免費獲得聯名款資料夾或造型杯墊（隨機不指定），包括有甘露寺蜜璃、時透無一郎、竈門炭治郎和竈門禰豆子等角色。

▲吉野家x鬼滅之刃聯名第2波加購活動從明年1月20日開始，上圖為撲克牌。（圖／吉野家提供）

▲購買「鬼滅全集中」套餐，就送日式陶瓷碗與聯名VIP卡。（圖／吉野家提供）

第2波限量加購活動從明年1月20日開始，只要在吉野家門市消費（不限金額），即可加購刀匠村撲克牌（105元）、時尚純棉襪（129元）及經典帆布袋（160元），售完即止。

第3波明年3月1日登場，購買「鬼滅全集中」套餐（售價499元，內容包含中碗牛/豚丼、茶碗蒸、檸檬風味紅茶），就送日式陶瓷碗與聯名VIP卡（款式隨機不指定）。VIP卡可在4月1日至4月30日使用，享單筆消費9折優惠。

▲茶湯會聯名3D動畫新星「SEALOOK（海豹看看）」，6款飲料杯上都有超萌海豹現身。（圖／茶湯會提供）

另外，台灣手搖飲品牌「茶湯會」首度找來3D動畫新星「SEALOOK（海豹看看）」跨國聯名，一共打造6款限定飲料杯，使用6種顏色紙杯，印上超萌海豹角色搭配各種逗趣動作、表情的模樣。

▲茶湯會4款「SEALOOK（海豹看看）」限量周邊小物。（圖／茶湯會提供）

茶湯會也加碼推出4款周邊小物，包括「海豹小玩偶」、「海豹滑鼠墊」、「海豹造型矽膠冰塊模具」以及「海豹絨毛鑰匙圈（3款）」，售價180元至450元不等，預計2025年1月開賣，數量有限、售完為止，實際銷售品項依各門市為主。

