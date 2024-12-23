金色三麥高雄夢時代店明天試營運　開幕首7日消費滿500送100

▲金色三麥高雄夢時代店特別以海洋為概念，打造成為一家啤酒度假郵輪主題餐廳。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

金色三麥餐酒館前進南高雄，夢時代店明天開始試營運，明年元旦正式開幕，首7日還祭出單筆消費滿500元送百元優惠券活動。

金色三麥是許多上班族聚餐的首選，提供炸物、披薩、義大利麵等餐點，而且多數分店裝潢別具風格，像是京站店走摩登風格，南港CITYLINK以德國啤酒花園為設計概念，高雄漢神巨蛋店則以「打破框架、重返純真」為概念，運用「原色積木」打造家庭歡樂用餐的環境。

▲金色三麥的經典大拼盤。（圖／金色三麥提供）

明天開始試營運的金色三麥高雄夢時代店，特別以海洋為概念，打造成啤酒度假郵輪主題餐廳，設有包廂式螢幕與大螢幕，觀賽加油都滿足。餐廳占地面積達130坪，設置一般座席區及1間可容納24人並附設KTV歡唱設備的包廂，合計136個座位。

金色三麥高雄夢時代店除供應榮獲國際啤酒大賽獎項的多款精釀啤酒外，更有多樣化的美墨異國料理及創意特調，包括招牌必點「金色三麥經典大拼盤」、「西班牙海鮮燉飯」及多款綠色永續潮流的蔬食餐點。12月24日至12月31日為試營運，2025年1月1日正式開幕，開幕首7日祭出單筆消費滿500元贈百元優惠券活動。

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▲50款品項吃到飽！原燒首家設有自助吧分店在台中。（圖／記者黃士原攝）



另外，王品集團「Oh my!原燒」今日開幕的「台中西屯家樂福店」，首度增設自助吧，超過50款品項無限供應，明年1月5日前，台中人還可享兩人用餐享85折、4人用餐享75折優惠。

「Oh my!原燒」是王品集團旗下燒肉品牌，主要提供單人、雙人套餐，餐價698元起至2598元，另有各式單點菜色。不過即將於12月23日開幕的「台中西屯家樂福店」，將首度增設日式自助吧，沙拉、點心以及各式烤肉食材都能無限享用。

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