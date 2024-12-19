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桃園神社「日式跨年」7亮點！弓道、元旦祈福　蛇年福錢免費領

▲桃園神社「2024日式跨年」亮點。（圖／桃園神社提供）

▲桃園神社參道再度高掛紅白色系燈籠，將於28日起正式點燈。（圖／桃園神社提供）

記者彭懷玉／台北報導

日本機票太貴，在桃園能就近感受日式新年氛圍。桃園神社將於12月31日至明年1月1日舉辦第三屆跨年活動，包括經典的「大晦日·除夜の鐘」、「深夜屋台街」，以及首次登場的「奉納射會」，以下整理出7必玩亮點、時間，桃園人免跑遠，即能體驗一場日式盛宴。

跨年亮點活動一覽
1.參道「紅白燈海」 
桃園神社參道再度高掛紅白色系燈籠，於28日起正式點燈。神社表示，在日本傳統文化中，紅與白象徵著純潔、繁榮與祝福，便以數百盞紅白燈籠迎新年，營造如夢似幻的夜晚。

▲桃園神社「2024日式跨年」亮點。（圖／桃園神社提供）

▲今年神社在12月31日再度舉辦「大晦日 · 除夜の鐘」，至現場敲響108下梵鐘聲。（圖／桃園神社提供）
2.大晦日·除夜の鐘
今年神社在12月31日再度舉辦「大晦日 · 除夜の鐘」，至現場敲響108下梵鐘聲，為過去一年畫上圓滿句點，並傳遞對新年的美好期許。

3. 深夜屋台街
琳瑯滿目的日式美食與特色手工飾品，一共有20多攤齊聚屋台街，從12月31日晚間6點開逛。「24Jieqi食樸製菓所」推出和菓子手製體驗專場，還能近距離觀賞茶道演繹。而「No Worries Café」與「井上豆花」也端出特色甜點與飲品。

4. 夜間和服體驗 
「花筏亭」將提供夜間和服體驗，穿上典雅和服，漫步於神社燈火輝煌的參道，並可搭配專業攝影服務，留下專屬的跨年寫真，紀錄年末難忘時刻。

▲桃園神社「2024日式跨年」亮點。（圖／桃園神社提供）

▲「神社御祈禱頒布所」推出結緣品。（圖／桃園神社提供）
5. 音樂饗宴
12月31日：邀請日本演奏家尾崎嘉宣帶來復古和風音樂。
1月1日：由「八得力樂團」帶來台日文化融合的現場演出，為新年注入的活力與希望。

▲桃園神社「2024日式跨年」亮點。（圖／桃園神社提供）

▲免費蛇年福錢元旦上午10點開放領取；元旦限定版御朱印。（圖／桃園神社提供）
6. 元旦限定祈福活動
免費蛇年福錢：1月1日上午10 點開放領取，限量100份。
限量御朱印：上午11點及下午2點推出元旦限定版御朱印，為新年祈福留念。
新春福袋：中午12點限量開賣50份福袋，另有乙巳年全新結緣品，包括蛇年福錢、破魔矢、新款御守等。
祈福之儀：沖田神主代理木下宮司將進行祈福儀式，參與費用僅200元，體驗時段分別為13:00、15:00、16:00，名額有限，需現場報名。

▲桃園神社「2024日式跨年」亮點。（圖／桃園神社提供）

▲弓道·なるほど。（示意圖／桃園神社提供）

7.新年特企「弓道·なるほど」展覽
全新亮點「弓道· なるほど」廣邀弓道射手齊聚一堂，展現正規射程 28 米的精湛技藝，用弓箭傳遞滿滿新春祝福，將以幽默插畫家郭漢克的作品呈現弓道知識，讓旅客透過有趣的方式了解傳統技藝的魅力。同時，元旦當日更有山道場帶來矢渡射禮，傳遞祝福與祈願。

桃園神社文化園區
時間：周二至日（含國定假日）09:00-18:00
地點：桃園市桃園區成功路三段200號

※紅白の灯籠· 春冬交織
展覽期間：12/28-2025/2/28（戶外展區24小時開放）
點燈時間：周二至日16:30-18:00，12/31延長至00:00 

※ 大晦日· 除夜の鐘
活動時間：12/31 09:00至2025/1/1 01:00  

※屋台街
活動時間：12/31 18:00-00:00；2025/1/1 11:00-18:00 

※祈福之儀
日期：2025/1/1
場次：13:00、15:00、16:00（每場限15人，200元/人）
備註：當日11:00起於鳥居右側受付台登記
 

關鍵字： 桃園旅遊 桃園神社文化園區 桃園神社 桃園跨年 跨年活動

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