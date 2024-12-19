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張惠妹周六開唱！手搖飲「阿密·特調」只賣5天　憑門票買1送1

▲▼「御私藏Cozy Tea Loft大巨蛋店」推出「阿密·特調」飲品。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

▲御私藏大巨蛋店打造「阿密·特調」限定飲品。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

記者蕭筠／台北報導

天后張惠妹（aMEI）「ASMR Maxxx @ Taipei Dome世界巡迴演唱會」將在12月21日起於台北大巨蛋開跑，一連5場輪番上陣。手搖飲「御私藏Cozy Tea Loft大巨蛋店」特別打造「阿密·特調」，只在張惠妹舉辦演唱會的5天限定販售，並祭出「秀門票享買1送1」優惠，還送應援貼紙1張。

搶攻妹神演唱會商機，御私藏大巨蛋店打造「阿密·特調」，選用莓果青茶搭配Q滑荔枝凍，再鋪上綿密草莓奶蓋，每杯售價90元，只在張惠妹演唱會期間販售，包括12月21日、22日、28日、29日及31日，且於門市出示阿妹大巨蛋演唱會門票可享「阿密·特調買1送1」，每張門票限購1組，售完為止，加碼還可獲得阿妹應援貼紙1張，共有3款式隨機贈送，送完為止。

▲▼龜記茗品。（圖／翻攝龜記茗品臉書粉專）

▲龜記大巨蛋也推憑演唱會票根享免費加料活動。（圖／翻攝龜記茗品臉書粉專）

另外，龜記大巨蛋店也有「憑演唱會票根免費加料」活動，至12月31日前凡拿著於大巨蛋舉辦之演唱會票根，即享消費任一飲品免費加料1次，因此拿著張惠妹演唱會票根至門市即可享優惠；龜記配料共有珍珠、椰果、蘆薈3種選擇，推薦必喝飲品包括人氣紅柚翡翠、冬瓜鮮乳等。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 御私藏Cozy Tea Loft 張惠妹 演唱會 龜記茗品

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