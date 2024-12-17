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功夫茶新聯名「頑皮豹手搖杯」來了！草莓飲品限時3天買1送1

▲▼KUNG FU TEA 功夫茶聯名頑皮豹（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

▲功夫茶驚喜聯名頑皮豹。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「KUNG FU TEA 功夫茶」驚喜找來超人氣美式卡通角色「Pink Panther頑皮豹」首度聯名，打造一系列限定紙杯、杯膜以及手提袋，同步推出2款期間限定草莓飲品，12月21日起正式上市，並祭出限時3天指定飲品買1送1優惠。

▲▼KUNG FU TEA 功夫茶聯名頑皮豹（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

▲頑皮豹立體手提袋只送不賣。

「功夫茶X頑皮豹」攜手推出一系列限定聯名，有頑皮豹限定紙杯，上頭可以看到頑皮豹逗趣幽默的表情及動作，搭配經典粉、黑色系，吸睛度十足，杯膜也有頑皮豹的身影，可愛到不行；加碼推出只送不賣的「頑皮豹立體手提袋」，聯名期間凡購買2杯草莓飲品即可免費獲得。

▲▼KUNG FU TEA 功夫茶聯名頑皮豹（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

▲同步推出2款草莓飲品。

同步推出的期間限定飲品包括帶有滑順口感還能吃到新鮮草莓的「草莓慕斯」，以及清涼系「草莓雪莎」共2款選擇，12月21日起正式開賣；12月23日、12月24日、12月25日還可享「草莓慕斯買1送1」優惠，各門市數量有限、售完為止。

▲▼先喝道。（圖／先喝道提供）

▲先喝道找來古典玫瑰園聯名推出「玫瑰plus+系列」。（圖／先喝道提供）

另，先喝道近日也找來古典玫瑰園聯名推出「玫瑰plus+系列」，把原來的玫瑰系列包括玫瑰水、特調茶、拿鐵、水果茶共4款飲品，特意加入火焰玫瑰纖美酵素，酵素結合多種天然成分有玫瑰花瓣、鳳梨酵素、諾麗果、百香果籽萃取等，搭配西班牙帕瑪仕濱海紅石榴萃取及天然菊苣萃取菊糖，只要加價39元即可升級，全門市都能喝到。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 KUNG FU TEA 功夫茶 先喝道 頑皮豹

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