新加坡環球影城「小小兵樂園」2／14開幕！限定周邊、美食一次看

▲新加坡環球影城「小小兵樂園」將於2025年2月14日正式開幕。（示意圖／UNIVERSAL DESTINATIONS）



記者彭懷玉／綜合報導

黃色炫風即將席捲新加坡！新加坡環球影城「小小兵樂園」將於明年2月14日正式開幕，園區以《神偷奶爸》與《小小兵2：格魯的崛起》為靈感，規劃全新3大主題區，近日再釋出美食、限量周邊和表演內容，準備朝聖的旅客可以先筆記下來。

▲日式咖哩炸雞飯、素食漢堡，以及「Fluffy」彩虹乳酪蛋糕。（示意圖／UNIVERSAL DESTINATIONS）

餓餓小吃攤

餓餓小吃攤（Super Hungry Food Stand）靈感源自《神偷奶爸》中的海濱小吃攤，旅客可以品嚐到日式咖哩炸雞飯、素食漢堡、搭配新加坡辣椒蟹醬汁的小小兵饅頭；孩童則有雞柳和地瓜球兒童餐，而甜品愛好者則不能錯過「Fluffy」彩虹乳酪蛋糕，以及可愛的「Tim Bear」慕斯蛋糕。

▲餐廳氛圍融入嘉年華遊戲攤位「砸小丑」、「幸運鴨」和「飛鏢射氣球」元素。（示意圖／UNIVERSAL DESTINATIONS）

餐廳氛圍融入嘉年華遊戲攤位「砸小丑」、「幸運鴨」和「飛鏢射氣球」元素，在小小兵的搞怪加持下，洋溢無比歡樂的氣氛。

▲各種小小兵周邊商品能一次購足。（示意圖／UNIVERSAL DESTINATIONS）

小小兵市集

小小兵市集（Minion Marketplace） 是樂園內的購物中心，設有三個沉浸式販賣店，各種小小兵周邊商品能一次購足。為了慶祝樂園於2025年2月14日開幕，將推出兩款環球影城新加坡限量版「超級搞笑太空射擊」小小兵公仔，當天還將開賣完整的「超級搞笑樂園系列」商品，包含15款主題服飾、家居用品及紀念品。

▲立體馬克杯、拼圖鑰匙圈等限量周邊商品。（示意圖／UNIVERSAL DESTINATIONS）

亮點包括立體馬克杯、3D藍色漁夫帽及拼圖鑰匙圈，設計靈感來自樂園的標誌性遊樂設施，如「Silly Swirly旋轉遊戲」和「Space Killer射擊攤位」。未來更會推出多款限量商品，如2025年3月推出的小小兵櫻花系列，包含服飾、配件及文具，均可在小小兵市集「甜蜜俘虜」、「小小兵歡樂商店」和「萌趣商店」買到。

一分鐘小小兵鬧翻天

漫步樂園街頭，將上演全新表演「一分鐘小小兵鬧翻天」（Minute of Minion Mayhem）！小小兵和格魯的三個女兒瑪戈、伊迪絲、艾格尼絲會現身樂園，配有臭屁槍、律動十足的舞蹈，並在表演結束後與觀眾互動合影。旅客有機會遇見小小兵、格魯、露西及格魯的女兒們等各角色。

▲「小蟲萌萌轉」旋轉木馬。（示意圖／UNIVERSAL DESTINATIONS）

設施部分，必玩全新的「小蟲萌萌轉」旋轉木馬、「神偷奶爸小小兵鬧翻天」以及「超萌漩漩渦」。其中，「小蟲萌萌轉」是全球首個以小小兵舞會為主題的旋轉木馬，首度亮相新加坡環球影城。旅客可以乘坐由外星昆蟲和搞怪生物組成的奇趣座駕，伴隨小小兵 DJ 卡爾混音的流行歌曲，盡情起舞，帶粉絲們沉浸於小小兵的奇妙世界。

▲新加坡飛禽公園（Bird Paradise）。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，新加坡旅遊局也推薦2024年新景點，像是位於萬泰野生動物世界內的「飛禽公園」（Bird Paradise），這是亞洲最大的飛禽樂園之一，園區打造10個主題區，包含8個大型戶外鳥舍，共有400多個品種、3500多隻飛禽，讓旅客能了解各式各樣的鳥類；烏節路則有全新「TRIFECTA」，為亞洲首個衝浪、滑雪、滑板三合一的綜合玩樂場域。