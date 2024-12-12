欣葉「NAGOMI」第2家店明年第1季開幕　餐廳地點落腳北市信義區

▲NAGOMI明年第1季要開出第2家店。（圖／欣葉提供）

記者黃士原／台北報導

欣葉「NAGOMI」從2022年開幕以來，就一直是很難訂位的和食吃到飽餐廳，明年第1季將開出第2家，餐廳地點落腳台北市信義區。

有27年歷史的欣葉日本料理全台首店，配合百貨樓層改裝，該店已在11月初停業，不過欣葉表示，未來將在信義區重新布局，預計明年第一季以NAGOMI精緻和食跟大家見面。

▲NAGOMI提供12類別、近百道精緻和食料理。（圖／欣葉提供）

NAGOMI是欣葉在2022年推出的Buffet新品牌，提供12類別、近百道精緻和食料理，烹調形式涵蓋生切、煮、蒸、烤、炸等豐富性，光是烤物就有西京燒、柚庵燒、朴葉燒等差異，而炸物則從常見的串炸、磯邊揚、春捲揚，到真丈揚、白扇揚皆有。

▲生魚片都是現點現切。（圖／記者黃士原攝）

至於台灣人最愛的生魚片，除了可直接現點現切享受單一魚種或請師傅切成綜合盤外，現場也有不同海鮮搭配昆布、紫蘇花等精緻小缽。而壽司部分，除了現點現做之外，餐檯上也有自由取用的握壽司與壽司捲。

▲旭集明將展3家新店。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，旭集是饗賓旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，目前已有台北信義店、台北天母店、竹北遠百店、高雄義享店及桃園中茂店，明年將新開3家店，分別進駐台中大遠百、台南新光三越及微風廣場。

旭集以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。