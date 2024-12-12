南港「戶外滑冰場」免費玩！恐龍主題超萌　餐飲優惠一次收

▲南港中國信託金融園區「戶外滑冰場」即日起免費開放。（圖／翻攝自Facebook／中國信託金融園區，下同）



記者彭懷玉／台北報導

免費滑冰的機會又來了！南港中國信託金融園區「戶外滑冰場」即日起開玩，一連四個月免費開放到明年3月2日，只要持身分證取得號碼牌即可租借溜冰鞋、護具；今年以侏羅紀公園為主題打造，周六、日還有超萌白熊龍現身。

▲今年以滑冰場以《重返侏羅紀ICE X DINOSAUR X ADVENTURE》為主題，室內天花板掛上翼龍造型燈飾。



每年年末，南港中國信託金融園區均會開放「戶外滑冰場」，今年以《重返侏羅紀ICE X DINOSAUR X ADVENTURE》為主題，室內、戶外搬進巨型恐龍，室內天花板也掛上翼龍造型燈飾，營造侏羅紀世界的氛圍，同時，超過10公尺的聖誕樹點亮，照亮寒冷冬夜。

▲凡持身分證件前往南港中信金融園區，於指定時間場次前60分鐘排隊取號碼牌，即可免費兌換溜冰鞋和安全護具。



即日起至2025年3月2日期間，凡持身分證件前往南港中信金融園區，於指定時間場次前60分鐘排隊取號碼牌，即可免費兌換溜冰鞋和安全護具。需注意的是，6歲以下孩童需由家長陪同，另外每場次入場人數平日限150人、假日及寒假則以170人為限，將視當日預約狀況調整開放名額。

不只如此，憑滑冰場入場券還能享周遭餐廳、購物優惠。欣葉小聚內用贈紅豆湯一碗、金爸爸贈甜菊葉白咖啡、悶燒鍋物打9折、老董牛肉麵點牛肉麵系列贈飲料乙杯；路易莎、樂法、龜記茗品、匠喝、順成蛋糕、花蓮扁食皆95折，一共30個店家優惠任君挑選，每張限使用一次。

2024中國信託戶外公益滑冰場

地址：北市南港區經貿二路186-1號（C棟主要出入口位於三重路上）

開放期間：12月12日至2025年3月2日

平日場次：15:30、17:30、19:30

例假日場次：13:30、15:30、17:30、19:30（2025年1月28日除夕休館，寒假視同假日）

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