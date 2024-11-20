年末飯店最實惠旅遊地排行榜　「台東平均每晚3200」全台最便宜

▲台東成為全台年末旅行住宿房價最實惠的旅遊目的地。（圖／Agoda提供）

記者蔡玟君／綜合報導

出門玩，價格是許多旅客預訂飯店時的重要考量之一，數位旅遊平台Agoda公布「年末最實惠旅遊目的地排行榜」，台東以平均每晚3200元的房價榮登台灣榜首；亞洲榜單中，泰國合艾則以平均每晚1472 元奪冠，印尼梭羅及印度瓦拉那西緊隨其後。

根據Agoda公布的年末房價最實惠的目的地排行榜，可觀察到東南亞地區的飯店房價較爲實惠，透過優惠價格更吸引許多旅人規劃來場深度旅行。

▲泰國合艾。（圖／Agoda提供）



Top 1：泰國合艾（平均房價：台幣約1472元／每晚）

泰國南部的合艾以每晚平均房價1472元登上榜首，這座活力城市以街頭美食和市場聞名，假日期間燈火通明、節慶氣氛濃厚，金永市場更是購買聖誕禮物的絕佳地點。

Top ２：印尼梭羅（平均房價：台幣約1504元／每晚）

梭羅以其傳統爪哇藝術和手工藝品提供豐富的文化體驗，城市內有令人驚艷的梭羅卡爾塔皇宮和受歡迎的大市場，假日期間，遊客可以欣賞傳統表演並品嘗當地美食，享受文化濃厚的年底慶典。

Top 3：印度瓦拉那西（平均房價：台幣約1568元／每晚）

瓦拉那西是世界上最古老的城市之一，為旅人帶來一場精神與文化的旅程，尤其是恆河的著名台階提供靜謐的反思和慶祝空間。隨著年末的到來，城市以燈飾和節慶點綴，融合了精神性與年末慶典的獨特氛圍。

▲大叻代表景點「瘋狂屋」。（圖／記者蔡玟君攝）

Top 4：越南大叻（平均房價：台幣約1984元／每晚）

法式山城大叻再次成為越南最經濟實惠的旅遊地點，隨著聖誕節和跨年夜的臨近，大叻變成一個節慶天堂，燈火輝煌且歡樂洋溢，為難忘的假日記憶提供迷人的背景，現在台灣也有許多旅行社業者規劃專屬團體行程，讓旅客能一探這座慢步調城市。

Top 5：馬來西亞美里（平均房價：台幣約2080元／每晚）

美里以自然美景聞名，這座位於婆羅洲北部的城市擁有文化多樣性，提供輕鬆的假期體驗，遊客可以探索尼亞洞或海灘後，在美里時代廣場欣賞聖誕裝飾。

Top 6：菲律賓蘇比克（平均房價：台幣約2752元／每晚）

蘇比克以陽光灑滿的海岸和冒險精神，是假期的熱帶天堂。在菲律賓，聖誕節是一個延長的節慶季，而蘇比克以其家庭友好景點和熱鬧的當地市場而生機勃勃，為聖誕節和新年慶典提供了充滿歡樂的海濱環境。

▲台東池上天堂路 。（圖／記者彭懷玉攝）

Top 7：台灣台東（平均房價：台幣約3200元／每晚）

快把握台東觀光補助最後一週！精打細算的國外旅客或想逃離大城市的台灣旅客，年底假期最適合前往台東。台東以壯麗的自然景觀和豐富的原住民文化而聞名，近年來，更有多場大型音樂節讓台東成為年底旅遊的亮點。

▲名古屋的大須商店街。（圖／記者蔡玟君攝）

Top 8：日本名古屋（平均房價：台幣約3488元／每晚）

名古屋是一座充滿歷史和現代魅力的城市，遊客可以探索名古屋城和熱鬧的榮町區，同時享用名古屋的招牌美食，例如鰻魚飯和味噌豬排，而入夜後的冬季燈海則營造出魔幻的氣氛，現在台灣也有多條直飛名古屋航線，方便旅人探索。

▲韓國麗水海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

Top 9：韓國麗水（平均房價：台幣約4096元／每晚）

麗水是一座以美麗風景和海洋文化聞名的沿海城市，提供寧靜的假期休憩地，遊客可以前往烏冬島探索自然，或搭乘麗水海洋纜車欣賞城市景觀；城市內的冬季主題樂園如La Terrace冬季村，為聖誕節提供了沉浸式的魔幻氣氛。