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蘇梅島最新度假村！開幕優惠住一晚6500泰銖起　設施亮點一次看

▲美諾酒店集團旗下諾翰精選蘇梅島和平度假村 (NH Collection Samui Peace Resort)即日起正式迎賓，每晚 6,500 泰銖起。（圖／業者提供）

▲蘇梅島和平度假村即日起正式迎賓，每晚6,500泰銖起。（圖／美諾酒店集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

諾翰精選 (NH Collection)插旗泰國！美諾酒店集團旗下諾翰精選蘇梅島和平度假村 (NH Collection Samui Peace Resort)即日起正式迎賓。為歡慶開幕，雙人入住一晚6,500泰銖（新台幣約6,252元）起，含早餐、兒童俱樂部和每日活動，如瑜珈、皮拉提斯和非動力水上運動等。

▲美諾酒店集團旗下諾翰精選蘇梅島和平度假村 (NH Collection Samui Peace Resort)即日起正式迎賓，每晚 6,500 泰銖起。（圖／業者提供）

▲諾翰精選蘇梅島和平度假村餐廳。

蘇梅島和平度假村為美諾酒店集團旗下高階品牌諾翰精選 (NH Collection) 的最新酒店，離蘇梅島機場開車僅15-20分鐘，位於蘇梅島北面的波普特沙灘上，和獨具特色的漁人村共用一片優美的風景，漁人村裡有傳統木房子店屋、精品店和熱鬧的夜市。

▲美諾酒店集團旗下諾翰精選蘇梅島和平度假村 (NH Collection Samui Peace Resort)即日起正式迎賓，每晚 6,500 泰銖起。（圖／業者提供）

▲▼度假村共規劃122間客房、套房和別墅，圖為海景房。

▲美諾酒店集團旗下諾翰精選蘇梅島和平度假村 (NH Collection Samui Peace Resort)即日起正式迎賓，每晚 6,500 泰銖起。（圖／業者提供）

度假村共規劃122間客房、套房和別墅。二樓的園景露台客房俯瞰著茂密的棕櫚樹，旅客可在露天浴缸中一邊泡澡，一邊眺望綠意景致。家庭套房提供彩色的雙層床、泰迪熊玩偶、家庭用品，以及多功能的沙發床。飯店低樓層部分，則提供有按摩浴缸的個人泳池套房，適合喜歡有私人池畔的旅客。

▲美諾酒店集團旗下諾翰精選蘇梅島和平度假村 (NH Collection Samui Peace Resort)即日起正式迎賓，每晚 6,500 泰銖起。（圖／業者提供）

▲度假村大廳。

別墅是酒店一大亮點，42平方公尺（約12.7坪）的別墅如同葉片，沿著人行道一座座鋪開，依傍四周的熱帶花園；海濱別墅均設有休閒泳池和露天淋浴，可以在水邊觀賞星空。總統泳池別墅占地230 平方公尺（約69.5坪），設有無邊際泳池、下沉式起居室和燒烤區。

▲美諾酒店集團旗下諾翰精選蘇梅島和平度假村 (NH Collection Samui Peace Resort)即日起正式迎賓，每晚 6,500 泰銖起。（圖／業者提供）

▲海濱別墅均設有休閒泳池和露天淋浴，可以在水邊觀賞星空。

課程和設施部份，包含在平靜的海面上進行划艇和立式划槳、健身中心訓練；還能學習泰拳、到海灘上練習瑜珈、參與水中瑜珈課等。酒店專為旅客設計的戶外廚房，將舉辦一系列私人廚藝教室，更推出蘇梅島名產-椰子為主題的料理課程。

▲泰國蘇梅島Samujana。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲泰國蘇梅島Samujana今年獲得米其林三星鑰。（圖／Heavens Portfolio提供）

另外，位於泰國蘇梅島北角的薩穆加納別墅（Samujana），共計有23棟，各別規劃了3至8間不同大小、房型的別墅，每棟都備有私人泳池、可眺望湛藍海景的賞景陽台，加上現代化的設備、寬廣空間，就像是在異國的自家別墅度假。部分可容納小團體同住的別墅，還備有健身房、燒烤露台，甚至是私人電影院，讓親友相聚同歡更自在。

今年獲得米其林三星鑰的薩穆加納別墅，更有貼心的管家服務可為住客規劃餐點、各種周年慶祝活動，以及個人瑜珈或泰拳課程等，或是安排一日或半日的私人豪華遊艇出海，由專業導遊領航至帕岸島，在海灘上野餐或尋找秘密海灣。

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