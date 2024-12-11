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開箱亞洲首座「嚕嚕米主題公園」！有水上小屋、燈塔　亮點一次看

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本嚕嚕米主題公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

日本擁有許多極具特色的主題樂園，成為吸引旅客不斷造訪的主因。位於東京近郊的埼玉縣飯能市，就有亞洲首座「嚕嚕米主題公園MOOMINVALLEY PARK」，讓旅客實際走進北歐風森林中，走訪嚕嚕米生活的家，到Emma劇場看演出、看展覽，與嚕嚕米本人見面，還能體驗玩滑索穿過湖面。

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼前往嚕嚕米主題公園途中的「metsa village」，有餐廳、選物店、咖啡廳，讓旅客自由在此享受大自然與購物、吃美食。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

亞洲首座「嚕嚕米主題公園」於2019年開幕，隱身在飯能市內的一處擁有廣闊湖泊的森林中，彷彿將北歐世界搬來此處。穿過森林後首先可看到「metsa village」，一座座斜屋頂木屋販售嚕嚕米周邊商品、特色伴手禮、北歐雜貨、餐廳，甚至還有星巴克。

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼景觀座位欣賞大自然。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也可以租借協力船徜徉在山水間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

metsa village開放遊客自由進入，所有建築與座位幾乎都面向湖泊，讓旅客能悠閒欣賞大自然，沿著大草原斜坡也設置多種特色景觀座椅，並保留大片綠地，方便旅客帶著毛小孩或小朋友來此盡情放電；或旅客也可以租借協力船或獨木舟，徜徉在美麗湖景中。

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼園內的水上小屋，從這裡看夕陽也很夢幻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

沿著森林步道，沿途可以遠眺對岸燈塔，亦可看到嚕嚕米爸爸親手打造的「水上小屋」，沿著延伸向湖上的木棧道走進黃色小屋，從這裡欣賞夕陽、湖光山色又是另一種美。

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲嚕嚕米主題公園入口迎賓處。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有可愛的懸吊蘋果、煙霧繚繞中現身草叢間的嚕嚕米精靈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

「嚕嚕米主題公園」隱身在森林深處，以4座書本與嚕嚕米中各種角色人物剪影造型設計的拱門迎賓，成為入口最好拍意象；緊鄰入口處周邊的步道，也有許多隱藏在草叢間的嚕嚕米精靈、懸掛的蘋果造型等迎賓，每一處都超好拍。

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼可以實際進入的「嚕嚕米之家」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

園內首先必玩亮點與地標就是藍色外觀的「嚕嚕米之家」，並開放旅客實際走進其中。內部完整還原《嚕嚕米》真實世界，沿著旋轉樓梯而上，可以看到餐桌上的擺飾、廚房中烹煮中的北歐丸子、展現不同角色個性的房間與床鋪等，每一處小細節都細膩呈現。

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼展現不同角色個性的臥房、擺件都細膩呈現。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

每一層樓均有專人導覽解說亮點，解說後開放10分鐘時間讓旅客自由拍照，結束後才開放能前往下一個樓層，因此想要拍照可要把握時間。

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼展覽型設施「Kokemus」中的嚕嚕米展覽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有周邊商店。（圖／記者蔡玟君攝）

展覽型設施「Kokemus」則結合咖啡廳、周邊商店、展覽等功能，完整重現繪本中的世界與創作概念，還有迷你的「嚕嚕米之谷」模型可以拍照，以及一系列只有在這裡才買得到的周邊商品，值得花時間在此慢慢感受。

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼寂寞山丘森林遊樂區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

戶外遊樂場「寂寞山丘」，則最適合讓小朋友在此放電，以小說《姆明谷的夥伴們》裡面的「喜歡恬靜的亨利叔叔」故事中出現的場景設計，如不規則木頭打造成的樹屋溜滑梯、體能闖關設施。

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲《姆明爸爸出海去》故事中登場的燈塔。（圖／記者蔡玟君攝）

再往森林深處走去，則能看到《姆明爸爸出海去》故事中登場的燈塔，時不時閃爍的光芒，還有影像介紹繪本相關故事，途中定時還會施放水霧，讓整座森林更加夢幻。

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲嚕嚕米之家前的花園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本嚕嚕米主題公園Moominvalley Park。（圖／記者蔡玟君攝）

▲嚕嚕米本人也會現身。（圖／記者蔡玟君攝）

環繞「嚕嚕米之家」周邊，也有劇場、商店，大片花園有溪水流經，時不時有泡泡飛過，打造成遠離塵囂的愜意場所，嚕嚕米本人定時也會現身與旅客合照。有別於其他樂園，或許嚕嚕米主題公園整題氛圍更靜謐，但不喜歡人擠人，又想愜意享受大自然、拍美照，推薦一定要來嚕嚕米主題公園走一趟。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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