花蓮海洋公園3種人免費玩！看藍色美人魚、聖誕老人水中餵食秀

▲花蓮遠雄海洋公園「藍色海洋聖誕」活動開跑，有聖誕主題遊行。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園從即日起推出全新「藍色海洋聖誕」主題活動，不僅有聖誕遊行、聖誕老人水中餵食秀等活動，園方也在12月31日推出3種人可以免費入園優惠，包括12月壽星、穿著完整的聖誕老公公裝扮，以及購全票990元，即贈3至6歲幼童或65歲以上長者免費入園。

花蓮遠雄海洋公園今年聖誕主題活動長達一個多月，以聖誕節與海洋藍為主題，包括「聖誕主題遊行」、「聖誕老公公水中餵食秀」，以及「聖誕主題餐點」等限定亮點活動。而海洋公園深受歡迎的「美人魚水下實境表演」，傳說中的藍色美人魚將不定期神秘現身，每位遊客都有機會與美人魚來場浪漫的邂逅。

▲可以看到聖誕老人餵食秀。

園方也在12月期間推出三大優惠，首先，12月壽星只需出示身份證或健保卡，並搭配一名購買全票990元的同行者，即可享壽星本人免費入園的優惠，並可攜帶最多四名同行親友享優惠價699元。

▲還有藍色美人魚。

此外，配合聖誕節，只要穿著完整的聖誕老公公裝扮（帽子、衣服、褲子的完整套裝），即可免費入園，並可攜帶最多四名同行親友享優惠價699元；園方同步歡慶22周年慶，只要購全票990元，即贈3至6歲幼童或65歲以上長者免費入園，一張全票限搭一位幼童或長者。

▲六福村「童話耶誕派對」明天開幕，全新打造「星夜極光城」霓虹燈海、飄雪場景。（圖／六福村提供）

充滿耶誕氣氛的12月，樂園、飯店相繼推出造景和優惠，六福村「童話耶誕派對」全新打造「星夜極光城」霓虹燈海、飄雪場景，並首創假日微夜間營運，絢麗霓虹燈蔓延到耶誕小屋、霓彩耶誕樹及雪人周邊，讓旅客徜徉在專屬耶誕的奇妙氛圍。

▲12月期間，身上的衣服、褲子與裙子配件有蝴蝶結元素，到六福村只要699元。（圖／六福村提供）

12月一整個月，凡身上的衣服、褲/裙子、配件有蝴蝶結元素，即可享699元入園，變裝小朋友還能參加與耶誕老公公的互動派對；若購買限量「耶誕禮物包」有機會與耶誕老公公見面拍照，特別活動還包括「冰晶盛典」遊行與「甜蜜糖果世界」主題打卡點。