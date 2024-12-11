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雙12優惠開搶！九州機票買一送一　東京機加酒含稅15500元起

▲韓國鎮海慶和站,土耳其,獲日本瀑布100選的關之尾瀑布。（圖／易飛旅遊提供）

▲直飛土耳其10日，走訪7大世界文化遺產、5晚五星和1晚洞穴飯店，折5,000元後53,800元起。（圖／易飛旅遊提供）

記者彭懷玉／台北報導

又有兩家旅行社推出雙12優惠！易飛旅遊今（11日）起祭出為期三天的「1212激省有感節」，以九州機票買一送一最狂，今日中午12點開搶，雙12再加碼300組；易遊網除了推出日本5日遊吃到飽網卡12元起外，透過APP買機票和國外住宿最高折1,212元。

▲韓國鎮海慶和站,土耳其,獲日本瀑布100選的關之尾瀑布。（圖／易飛旅遊提供）

▲韓國鎮海慶和站。（圖／易飛旅遊提供）

易飛旅遊
易飛旅遊今年推出「1212激省有感節」，其中，「九州買一送一機票」12,121元起，換算下來一人6,061元，今日中午12點開搶，雙12再加碼300組。此外，日、韓、東南亞、歐洲等熱門行程最高減6,000元，日本南北九州美食美酒6日每人減6,000元後，低至30,900元起；直飛土耳其10日，走訪7大世界文化遺產、住5晚五星和1晚洞穴飯店，折5,000元後53,800元起。且所有國外團體行程，會員網路下單可以再減300元。

▲韓國鎮海慶和站,土耳其,獲日本瀑布100選的關之尾瀑布。（圖／易飛旅遊提供）

▲獲日本瀑布100選的關之尾瀑布。（圖／易飛旅遊提供）

12月11日至12月13日每天中午12點，開放搶購雙12限量商品，售完為止。日韓東南亞等國外團體遊，部分商品第二人減1,212元；歐洲、中東亞非長線行程，每人折1,212元；國外自由行第二人減1,212元；國內旅遊方面，澎湖花火節最高折2,000元，再贈夜釣花火船；訂購團體機票，加12元即得機場捷運單程票，國內外訂房折121元。

自由行部分，「日本大阪機加酒5日」入住心齋橋市區飯店，早去晚回，含稅15,900元起；「日本東京機加酒5日」含稅15,500元起，入住飯店步行1分鐘到地鐵站。另外，若想加購機場接送服務，原價999元，下殺至85折，活動期間加購esim/sim卡，最高打8折。

▲易遊網祭出超殺12元起雙12優惠。（圖／易遊網提供）

▲易遊網祭出超殺12元起雙12優惠。（圖／易遊網提供）

易遊網
進入聖誕跨年旅遊高峰，易遊網也祭出雙12活動，主打機票、飯店、網卡出國遊一次購足。除了有日本5日遊吃到飽網卡12元起外，機票和國外住宿都推出APP限定最高折1,212元的活動。

其中，最受歡迎的機加酒方案，推出下單不限金額、台灣出發全航點皆可抵用的優惠，長程線現折1,212元；國際機票的部分則推出限量折扣碼，分為雙人以上同行折1,212元、不限人數現折212元，全球訂房也祭出當日全面折12%起、再加碼限量折扣碼，雙重優惠可疊加使用，最高可再抵1,212元。

針對日韓港澳等地，易遊網推出日本5日上網吃到飽，eSIM、實體網卡通通下殺12元限量優惠，另外韓國旅遊及港澳旅遊，也分別有3日1GB最低12元起的銅板價，限量210組，開放官網、APP搶購。

關鍵字： 旅行社 雙12優惠 易飛旅遊 易遊網 出國 年末出遊 日本旅遊

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