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台北嘉佩樂酒店2025第一季開幕！5大餐廳、水療中心亮點先筆記

▲臺北嘉佩樂酒店Capella Taipei。（圖／業者提供）

▲「客廳」是每一間嘉佩樂酒店的靈魂所在。（示意圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

「台北嘉佩樂酒店Capella Taipei」今（10日）宣布，將於2025年第一季正式開幕。酒店位於敦化北路上，邀來國際知名設計師André Fu設計事務所操刀，規劃出86間客房和套房，房內坐擁北市壯觀天際線，可將盆地群山盡收眼底，部分客房還能遠眺台北101大樓。

▲嘉佩樂酒店今（30日）重磅宣佈，臺北嘉佩樂酒店將於今年底開幕，台北嘉佩樂酒店大廳、套房。（示意圖／嘉佩樂酒店提供）

▲房內坐擁北市壯觀天際線，可將盆地群山盡收眼底，部分客房還能遠眺台北101大樓。

André Fu以「現代雅居」的理念，將酒店塑造為一位品味非凡的旅者宅邸。進入酒店後，從大廳到客房，層層展開，從令人心動的景色到承載故事的珍貴藏品，各角落描繪了旅途中無可取代的回憶，猶如步入宅邸主人的珍藏天地。其中，「客廳」是每一家嘉佩樂酒店的靈魂所在，營造出愜意放鬆，且舒適溫暖的氛圍。

▲臺北嘉佩樂酒店Capella Taipei。（圖／業者提供）

▲嘉佩樂水療及健身中心（Capella Wellness）位於酒店2樓，在每間芳療室中融入了拱形天花板的設計。
嘉佩樂水療及健身中心（Capella Wellness）位於酒店2樓，每間芳療室中融入了拱形天花板的設計，療程結合了傳統手法、以及隨著月相盈虧圓缺變化所設計的護理療程。一共有四個芳療室空間、一間配備有最新款式Technogym健身器材的健身房和戶外溫水游泳池。

▲臺北嘉佩樂酒店Capella Taipei。（圖／業者提供）

▲西餐廳以古典歐洲氛圍為設計靈感，氣派大吊燈、深酒紅的色調搭配壓紋皮革與絲絨材質，交織出戲劇性張力。

▲臺北嘉佩樂酒店Capella Taipei。（圖／業者提供）

▲面向敦化北路的甜點坊，以大片玻璃窗引入林蔭大道的自然光與綠意。

酒店打造五間各具特色的餐飲空間，西餐廳以古典歐洲氛圍為設計靈感，氣派大吊燈、深酒紅的色調搭配壓紋皮革與絲絨材質，交織出戲劇性張力；面向敦化北路的甜點坊，以大片玻璃窗引入林蔭大道的自然光與綠意。 

▲臺北嘉佩樂酒店Capella Taipei。（圖／業者提供）

▲大廳酒吧以沙龍精神為靈感，營造如私人客廳般的氛圍，是台北社交名流的聚會所在。
同時，André Fu巧妙運用帶有童趣的色調，為整體空間注入現代趣味。大廳酒吧以沙龍精神為靈感，營造如私人客廳般的氛圍，是台北社交名流的聚會所在。 

▲臺北嘉佩樂酒店Capella Taipei。（圖／業者提供）

▲中餐廳選用一幅8米寬的牡丹花手工鑲嵌圖案作為背景牆，而天花板則以台灣傳統紅瓦屋頂為設計靈感。
中餐廳則重新演繹傳統中式建築的精髓，選用一幅8米寬的牡丹花手工鑲嵌圖案作為背景牆，而天花板則以台灣傳統紅瓦屋頂為設計靈感。至於日式餐廳，圍繞在「留白之美」，「侘寂」美學的理念在此體現，並帶來沉浸式體驗。

▲臺北嘉佩樂酒店Capella Taipei。（圖／業者提供）

▲日式餐廳圍繞在「留白之美」，「侘寂」美學的核心理念在此體現。

另外，「溫德姆酒店集團」日前宣布與台灣三大飯店集團「雀客國際酒店集團」、「旅居文旅」、「三好國際酒店集團」，分別簽署合作備忘錄，繼今年6月開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店之後，預告2025年持續開立新飯店，持續擴大在台布局。

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