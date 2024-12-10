雙12優惠明開搶！「機票買1送1」4888元　東京機加酒含稅12122元

▲旅天下安排搭乘纜車，前往日本雪怪秘境「森吉山樹冰」。（圖／秋田縣觀光聯盟）



記者彭懷玉／台北報導

雙11買不夠，接下來還有雙12優惠！就有旅行業者為延續買氣，祭出「機票、團體旅遊買一送一」、「機加酒自由行12,122元起」、「跟團一口價11,212元起」超狂優惠，12月12日上午9時於官網、全台門市開賣，零星座位售完為止。

▲東京團旅兩人同行一人免費，限量30席。（圖／旅天下提供，下同）



旅天下聯合國際旅行社表示，為延續雙11買氣，加碼年終最強檔雙12活動。機票部分，搭乘真航空「韓國釜山大邱5日計畫機票」買一送一僅4,888元起；虎航「日本花卷5日計畫機票」、虎航「越南富國島5日計畫機票」也買一送一，分別10,999元起、9,998元起。若不想自訂酒店，推薦日本「沖繩5日」、「東京5日」、「大阪5日」、「香港3日」等機加酒自由行產品，含稅價只要12,122元起。

▲雙12優惠也囊括春節到香港自由行，感受濃厚年味。



團體旅遊也有買一贈一。去日本踏雪「花卷龍泉洞.淨土之濱.採果5日」入住三晚溫泉、「大阪環球影城.清水寺5日」、「東京迪士尼.富士山美景.溫泉6日」，或是去東南亞避冬，「泰國曼芭水上咖啡廳遊輪6日」、「泰國鄭王廟泰服體驗.暹羅灣5＋1日」、「馬來西亞沙巴五星度假.海洋公園.無購物5日」全部第二人免費，最低價33,800元，等於一人只要16,900元起。另外，凡下訂雙12活動任一商品，即贈JetFi eSIM 1GB體驗序號。

▲雙12也推出馬來西亞沙巴5日遊，圖為粉紅清真寺。



12月3日南韓突發布「戒嚴令」，雖在短短6小時內解除，但仍撼動國際，業者指出，赴韓旅遊買氣並沒有受到影響，甚至這段時間，還有繼續接到過年春節期間出發的訂單，推估戒嚴並無影響民眾出遊興致。

▲迪士尼探險號今（10日）開賣。（圖／迪士尼遊輪提供）



另外，近期最受矚目的「迪士尼探險號」於今（10日）上午8時開賣，旅遊電商平台KKday分享，統計今年7月份搶先推出的0元登記卡位活動，截至目前已有超過萬名旅客下單登記，下單登記之旅客，可獲得遊輪行程當日新加坡任何地點至郵輪登船處的免費來回接送服務。