手搖飲「4大飲品買1送1」雙12限定喝！限時9天

▲康青龍雙12限定喝4大飲品買1送1。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「康青龍」祭出「雙12好康」優惠，限時9天可享「4大飲品買1送1」，只要使用指定外送平台、龍來訂線上點餐即享優惠。

康青龍祭出雙12限定「4大飲品買1送1」，即日起至12月17日可享「藍星晶球（升級鮮奶）」、「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」買1送1，只要使用Uber Eats即享優惠，Uber One會員消費滿350元再打85折；期間加碼在龍來訂線上點餐推「桂花茶王買1送1」，每人限領2張優惠券，票券使用期限至12月31日。

康青龍「藍星晶球（升級鮮奶）」 是選用帶有獨特酸甜香的藍柑橘特調成鮮奶茶，再加入Q彈寒天晶球增添咀嚼口感，搭配夢幻湛藍外觀超吸睛；「桂花茶王」則是經典招牌青龍茶王，嚴選台灣南投高山烏龍茶葉結合特製桂花釀，打造醇厚口感。

▲麻古茶坊祭出限時1天翡翠柳橙買1送1 。（圖／麻古茶坊提供）

同樣為迎戰雙12，麻古茶坊全門市將於12月12日至12月14日期間上午10時至晚上8時推「翡翠柳橙買1送1」活動，換算下來北區每杯35元、南區30元就能喝到，限大杯，每人限購2組。翡翠柳橙是嚴選台灣冬季新鮮柳橙現切、現榨，搭配翡翠綠茶，每一口都能喝到清爽滋味。