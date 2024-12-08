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4家復活的老味道！阿英海產粥明營業　唐宮蒙古烤肉吃到飽700有找

▲排隊名店「阿英海產粥」12/9復活。（圖／取自阿英海產粥臉書）

▲排隊名店「阿英海產粥」12/9復活。（圖／取自阿英海產粥臉書）

記者黃士原／台北報導

台北市科技大樓捷運站旁的排隊名店「阿英海產粥」，原本在10月底宣布永久歇業，不過後來小老闆決定接手，明天恢復營業。而除了阿英之外，近期復活的老味道還有新店的羴大王羊肉爐、台北市的唐宮蒙古烤肉吃到飽，以及高雄20多年老店「山東麻醬麵」。

▲排隊名店「阿英海產粥」新菜單。（圖／取自阿英海產粥臉書）

阿英海產粥

台北市科技大樓捷運站旁的排隊名店「阿英海產粥」，上個月24日突然發文表示，「阿英海產粥下台一鞠躬，謝謝大家長久支持，永久歇業」，主要原因是老闆娘英姐因糖尿病導致肺部被病毒、細菌侵蝕，目前要靠機器跟血氧機幫助呼吸，人還在加護病房，什麼時候醒來可以自己呼吸還不知道，只能持續觀察治療。

不過，阿英海產粥小老闆後來曾發文表示「會接手繼續做」，日前公布12月9日開始營業，但白天要去照顧英姐，所以營業時間改為16:00～24:00，宵夜也能來吃粥。同時菜單也有更動，刪除了虱目魚跟吻仔魚，也可以湯、麵分開（連料都一起濾起來），只是不能換料。

▲羴大王養生自助吃到飽羊肉爐重新開幕。（圖／取自羴大王養生自助吃到飽羊肉爐臉書）

羴大王養生自助吃到飽羊肉爐

位於新店北宜路、深受居民喜愛的知名羊肉爐店「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」，以其獨特的生湯頭涮羊肉聞名，每人僅需550元即可享受羊肉片、羊大骨、青菜及多種火鍋配料吃到飽，原本已結束營業，但新團隊半個月前接手，並於12月4日重新開幕。

羴大王除了傳承原老闆的手藝及技術，還結合了小火鍋自助吧型態，除了羊大骨、羊肉、羊膝外，同時也無限供應牛肉片、火鍋料、蔬菜、涼拌菜、冰淇淋，飲料也是喝到飽，每人收費維持原價550元。

▲唐宮蒙古烤肉涮羊肉7月重新開幕，每人660元 。（圖／記者黃士原攝）

唐宮蒙古烤肉涮羊肉

台北市松江路上知名餐廳「唐宮蒙古烤肉涮羊肉」，2021年疑因店內的油煙管起火，導致2樓餐廳失火，所幸無人傷亡，但也讓唐宮就此停業。經過2年多的沉寂，餐廳原址今年7月復活，馬上吸引老客人回籠，至今仍是一位難求，線上訂位一開放就被訂滿。

重新開幕的唐宮一樣主打蒙古烤肉+酸菜白肉鍋吃到飽。烤肉餐檯上有雞肉、鹿肉、鴨肉、豬肉、羊肉及牛肉可無限取用，可搭配10種蔬菜與醬料，裝滿一碗後，交給師傅在大型鐵板上現炒。此外，唐宮必吃美食「燒餅」一同回歸，剖開後不管是放蒙古烤肉還是火鍋涮羊肉，夾起來一口塞入，都非常美味。

唐宮平日午餐每人660元，晚餐及假日為760元，單吃蒙古烤肉方案，每人660元。以上均須加10%服務費。

▲山東麻醬麵宣布「我們回來了」。（圖／取自山東麻醬麵臉書粉專）

山東麻醬麵

高雄20多年老店「山東麻醬麵」原本老闆退休，原本在9月21日歇業，讓許多老顧客感到惋惜。不過後來店家臉書又宣布「我們回來了」，由舊員工接手營業，新店面離舊址僅30公尺，但還在整理中，目前尚未傳出開幕消息。

高雄山東麻醬麵開業已有20多年，招牌麻醬乾麵十分受到當地居民、上班族的喜愛，一碗只要40元（大碗45元）。根據店家臉書上的介紹，山東老爸中年失業，在屏東潮州向一位山東老伯伯學煮麵，因此把店命名為「山東麻醬麵」，其麻醬麵延續潮州當地的特色，都會加入榨菜肉絲，讓香味與口感更加提升。

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