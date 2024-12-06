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排隊名店「阿英海產粥」12／9復活　營業時間及新菜單曝光

▲排隊名店「阿英海產粥」12/9復活。（圖／取自阿英海產粥臉書）

▲排隊名店「阿英海產粥」12/9復活。（圖／取自阿英海產粥臉書）

記者黃士原／台北報導

北市科技大樓捷運站旁的排隊名店「阿英海產粥」，日前無預警宣布永久歇業，讓不少老饕震驚又難過。不過，小老闆決定接手繼續做，12月9日重新營業，菜單有更動，同時開店時間改成16:00～24:00。

阿英海產粥上個月24日突然發文表示，「阿英海產粥下台一鞠躬，謝謝大家長久支持，永久歇業」，主要原因是老闆娘英姐因糖尿病導致肺部被病毒、細菌侵蝕，目前要靠機器跟血氧機幫助呼吸，人還在加護病房，什麼時候醒來可以自己呼吸還不知道，只能持續觀察治療。

▲▲排隊名店「阿英海產粥」新菜單。（圖／取自阿英海產粥臉書）

▲排隊名店「阿英海產粥」新菜單。（圖／取自阿英海產粥臉書）

阿英海產粥小老闆日前曾發文表示會接手繼續做，昨天也公布12月9日開始營業，但白天要去照顧英姐，所以營業時間改為16:00～24:00，宵夜也能來吃粥。同時菜單也有更動，刪除了虱目魚跟吻仔魚，也可以湯、麵分開（連料都一起濾起來），只是不能換料。

小老闆強調，目前先把這些品項做好，過完年才會「漲價」，也會增加新的菜色，讓大家感受滿滿的用心。

▲千暉鵝肉店結束營業了。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於西門町巷弄內的千暉鵝肉店，是許多老饕的愛店，但近期已多日沒營業，日前有網友發現店面鐵門掛上「結束營業，退休了」的公告，並拍下來轉貼在臉書萬華人社團，馬上引起討論，有人說「真突然，這間很久了」、「怎麼會」、「我太傷心了， 西門町少有的平價美食」。另有網友透露歇業原因，主要是第二代想要照顧第一代老闆。

關鍵字： 美食雲 阿英海產粥

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