西門町老牌鵝肉店「千暉」結束營業　店面貼公告：退休了

▲千暉鵝肉店結束營業了。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

萬華老字號餐廳再少一家！位於西門町巷弄內的千暉鵝肉店，是許多老饕的愛店，但該店近期鐵門上貼上「結束營業」公告，讓網友直呼「好突然」、「太驚訝了」、「我回憶的好味道 」。

千暉鵝肉店位於西門町真善美劇院後面的巷子裡，是當地老牌鵝肉店，除了鮮嫩多汁鵝肉搭配的麵飯之外，還供應鵝頭、鵝翅、鵝胗、鵝腸，以及各式湯品，價格20元至100元，是許多老饕的口袋名單，只要到西門町逛街，就會前往品嚐。

▲千暉鵝肉店鐵門的「結束營業」公告。（圖／記者黃士原攝）

不過，千暉鵝肉店近期已多日沒營業，日前有網友發現店面鐵門掛上「結束營業，退休了」的公告，並拍下來轉貼在臉書萬華人社團，馬上引起討論，有人說「真突然，這間很久了」、「怎麼會」、「我太傷心了， 西門町少有的平價美食」。另有網友透露歇業原因，主要是第二代想要照顧第一代老闆。

文史工作者張哲生也在他的粉專發文表示，日前經過千暉鵝肉店，赫然發現它竟然結束營業了！上周四看到它沒開，當時還以為只是休息而已。這讓他不禁想起了那句話「你每次經過時總會看到的，那些你認為理所當然存在的事物，隨時都可能突然消逝不見」。

▲萬華24年「貴隆餐館」明年1月19日熄燈。（圖／取自貴隆餐館臉書粉專）

另外，位於貴陽街上的貴隆餐館，由於老闆娘決定退休，只營業到明年1月19日，店面也將出售，業者歡迎各方洽詢。

開業近25年的貴隆餐館，是萬華地區的老字號餐廳，提供台式熱炒與各式家常菜，菜單上有蝦仁炒蛋、海鮮豆腐、白斬雞、紅糟肉、蒜泥白肉、蔥爆牛肉、椒鹽排骨、五味中卷、紅燒牛腩，以及酸白菜白肉鍋、鮮魚芋頭米粉湯等鍋類，是當地人家庭聚餐的口袋名單。