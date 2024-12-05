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2025旅遊趨勢揭曉！數位遊牧興起　亞洲主題樂園成出國首選

▲▼胡志明新山一國際機場，胡志明機場，出國旅遊，機場示意圖，航班狀態示意圖，出國玩，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Agoda公布2025旅遊趨勢調查。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

你已經開始規劃明年的遠遊行程了嗎？數位旅遊平台Agoda近日公布「2025年旅遊趨勢調查」，提出7大現象，以台灣旅客來看，有超過3成的人已規劃家族旅行，而獨旅熱潮不但成為今年的旅遊關鍵字，該旅遊偏好也延伸到2025年，有近2成的旅客想要一人旅行；此外，亞洲的主題樂園受歡迎程度逐漸攀升，每8位旅客就有一位想去主題樂園玩。

展望明年的旅遊趨勢，Agoda首先觀察到旅客明年最想規劃家庭旅行，超過三分之一的旅客（34%）計劃明年與家人一起旅行，其中有超過3成是台灣受訪者，之後依次是情侶（23%）和獨旅客（19%）。

▲▼沙灘，海島旅遊，出國旅遊，海邊，出國玩，自由行，水上活動，度假，出國度假，旅行，旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人出國就是為了放鬆、遠離日常生活。（示意圖／記者蔡玟君攝）

其次，出門旅遊的目的最重要的就是「遠離日常生活」，超過8成的台灣受訪者將放鬆視為他們最主要的旅遊動機，在所有受訪者之中，拜訪家人和朋友位居第二（39%），而文化探索則排名第三（34%）。

科技也逐漸成為旅遊規劃不可或缺的工具，80%的台灣受訪者表示會使用旅遊應用程式進行行程規劃，而近20%的旅客對虛擬實境導覽表現出濃厚興趣。

▲▼京都清水寺清水坂，日本旅遊，京都旅遊，日本和服，穿和服體驗，京都旅遊，浴衣，浴衣體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲超過半數以上旅客明年打算出國。（示意圖／記者蔡玟君攝）

出門旅行，「預算」也是重要考量因素，65%的旅客計劃每晚住宿花費少於台幣8114元，然而價格並未成為國際旅遊的障礙，87%的旅客預計在2025年進行的旅行次數與今年相同或更多，超過一半選擇出國（52%），而超過四分之一的受訪者同時計劃國旅和海外旅遊。

除了傳統的商務旅行外，「數位遊牧」也開始興起，每25位受訪者中就有1人預計在2025年遠端工作，他們將工作與休閒結合，隨著越來越多公司採用彈性工作安排，此趨勢逐漸增長，數位遊牧族主要來自菲律賓，每14位旅客中就有1人計劃邊工作邊旅行。

▲▼日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲亞洲的主題樂園越來越受青睞。圖為日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

而在目的地方面，明年有超過80%的旅客想要前往從未去過的旅遊地點，主題樂園更成為許多人首選，如東京、上海和香港的迪士尼、首爾樂天世界、大阪和新加坡的環球影城，以及阿布達比的法拉利世界等，每8位旅客中就有1位計劃在明年專程造訪主題樂園。

關鍵字： Agoda 亞洲旅遊

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