台南安平最新旅宿！「留飯店二館」亮點先看　房內泡澡享河岸美景

▲Hôtel de Ľeau留飯店二館取得旅館業登記。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南又有新飯店！位於安平的藝術品味旅宿「Hôtel de Ľeau留飯店二館」，於11月取得旅館業登記證，未來與本館提供結合美學設計與溫暖舒適的旅宿服務。

Hôtel de Ľeau安平留飯店座落於安平河畔，融合古典與現代，並結合藝術品味設計，以沉穩的黑與白為主色，並加入金屬、綠植栽元素妝點，打造出精緻與美學兼具的旅宿。

▲▼館內客房設計。（圖／業者提供）

最新的留飯店二館緊鄰本館，兩館相加共提供51間客房選擇，二館客房以簡約、木質調風格設計，並設有開放式衣架、行李置物沙發、結合電視櫃與書桌功能牆等，浴室設計為乾濕分離，部分房型更有蛋型浴缸並享有L型窗景。

▲▼今年初新開幕的「台南綉溪安平飯店」。（圖／記者蔡玟君攝）

而精緻旅宿當然也不能錯過今年初新開幕的「台南綉溪安平飯店」，從建築外觀到客房設計細節，處處融入安平數百年發展的歷史人文，全館42間客房每間設計都不相同，房內更選用世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍，讓旅人在房內能自行沖泡品嚐，感受悠閒度假時光。

▲館內沉浸式互動空間。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店更是全台第一間飯店內設有「沉浸式互動空間」，每天定時開放。從入門的走廊開始即帶領旅客走進沉浸式體驗，80坪空間以多台Epson 3LCD雷射投影機，投射出多種場景動畫，搭配配樂，讓人一下置身海洋、一下走進花海或古都，更有互動式設計，旅客若輕觸牆面，還能帶領蝴蝶一起飛舞，是不可錯過的體驗。