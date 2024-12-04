「韓國戒嚴驚魂」不減台灣人遊興　旅遊業者：明年春節團賣破8成

▲韓國總統尹錫悅昨晚宣布戒嚴，民眾集結國會外示威，後來在國會壓力下解嚴。（圖／路透）

記者蔡玟君／台北報導

韓國總統尹錫悅昨（3日）晚突頒布緊急戒嚴令，稱要消滅「親朝勢力」，也讓許多早已計劃要赴韓旅遊的台灣網友超緊張。雖然戒嚴令已在深夜宣布解除，但仍有許多人關心是否會影響未來到當地旅遊，多家旅行社業者表示，此次短暫的戒嚴事件對出團沒有影響，亦有當地領隊回報，旅客行程一切正常。團體銷售則持續暢旺，甚至觀察到明年第一季已銷售超過8成。

可樂旅遊表示，目前韓國團體旅遊行程及買氣未受到影響。雖戒嚴目前已經解除，後續心理因素不安全預期下，是否會間接影響買氣尚待觀察。另外，因冬季滑雪、寒假及過年的帶動下，可樂旅遊韓國商品至2025年第一季已經銷售超過8成，明年3月更是公司獎勵旅遊團旺季。

▲首爾明洞。（圖／記者蔡玟君攝）

雄獅旅遊表示，目前出團一切正常，將持續與南韓地接團隊和領隊保持聯繫，也尚無退訂情形，評估此次事件暫無影響。隨著韓國人氣節目播出後、過年團費調降，赴韓旅遊人次陸續成長，根據訂單統計，今年底至明年2月訂單營業額較去年成長近4成，目前訂單能見度已到3、4月櫻花季，目前已銷售約4成。

五福旅遊則表示，目前赴韓旅行團行程皆未受任何影響，3日共有8團在韓國當地旅遊，4日將有2團如常回台、4團出發，旅客在當地一切平安、行程照常，目前當地已解除戒嚴，台灣往返韓國航班亦未受影響，會密切關注局勢發展，並確保旅客安全。

團體銷售方面，明年過年長達9天，長天數假期加上日、韓滑雪價差大，帶動韓國銷售，如滑雪、釣冰魚等團體行程均大賣，整體業績逆勢成長2成，超越今年成績。業者直言，此次戒嚴令對台灣旅客來說雖然一開始會緊張，但現在大家都會自己上網尋找資訊，加上總統府、品保協會後續公告，讓民眾能安心出發，整體而言對銷售並沒有顯著影響。