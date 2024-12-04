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台南山線療癒系玩法！景觀咖啡看綿延山景、雲海　走步道賞梅花海

▲▼台南大鋤花間咖啡生態農場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南山線有多種療癒系玩法。上圖為東山咖啡公路上的大鋤花間咖啡生態農場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

想要親近大自然、遠離塵囂，不妨到台南山林中走一趟吧！台南市政府觀光旅遊局就推薦山線玩法，走步道泡泥漿溫泉，還有冬季限定20萬棵梅樹花海，大嗑梅子雞，或登頂俯瞰水庫風景，藉由大自然療癒身心。

台南的山線包括楠西、南化、白河、東山等區域，東山最著名的就是蜿蜒的咖啡公路，旅客可以沿著這條咖啡公路走訪當地咖啡莊園，品味已成台南代表特色的東山咖啡。

▲▼台南五隆園咖啡民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼五隆園咖啡民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南五隆園咖啡民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南大鋤花間咖啡生態農場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大鋤花間咖啡生態農場品特色咖啡、看綿延山景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南大鋤花間咖啡生態農場。（圖／記者蔡玟君攝）

沿線也有多個景觀咖啡廳推薦一訪，例如號稱「台南最高峰咖啡民宿」的五隆園、大鋤花間咖啡生態農場、國宴咖啡等，也可順遊擁有絕美玻璃天空步道的「174翼騎士驛站」，品咖啡、拍美照、賞美景，幸運的話，甚至能看到雲海景觀。

▲▼台南關子嶺溫泉美食節，關子嶺溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼到關子嶺當然就是要大嗑甕仔雞、泡泥漿溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南關子嶺溫泉美食節，關子嶺甕仔雞。（圖／記者蔡玟君攝）

白河區關子嶺以泥漿溫泉獨步全台，更有許多親近山林玩法，例如好漢坡登山步道能親近山林，看水火同源奇景，推薦一定要品嚐當地的桶仔雞，晚上再選擇一間溫泉旅宿入住，享受泥漿溫泉。

東山區獅額山登山步道山頂有觀景台，可以俯瞰曾文水庫，和瞭望中央山脈（玉山到北大武山）：楠西區梅嶺有4條登山路線，有可欣賞近20萬株梅樹，更要品嘗梅子主題料理，梅子雞更是著名，想買伴手禮則推薦到「梅嶺食品中心」，各式各樣的醃梅產品外，日式園區風格也是當地特色拍照打卡景點。而南化區烏山有獼猴保護區，有豐富的生態資源，更可居高俯瞰南化水庫美景一覽無遺。

關鍵字： 台南旅遊

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