鶴茶樓濃郁系「芝麻糊奶蓋」新上市！今天限時第2杯半價喝

▲鶴茶樓獨家推出「芝麻糊奶蓋」。（圖／鶴茶樓 Hechaloutea提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「鶴茶樓 Hechaloutea」全新獨家「芝麻糊奶蓋」來了，選用台灣頂級濃芝麻搭配法國鮮奶油Elle&Vire製成濃郁奶蓋，一共推出2款飲品選擇，有搭配香醇奶茶以及加入芝麻糊凍的雙重芝麻組合，即日起於全門市上市，今（4）日還可享任選第2杯半價優惠。

▲▼芝麻糊奶蓋一共有2款飲品選擇。

鶴茶樓推出全新「芝麻糊奶蓋」，嚴選台灣頂級濃芝麻醬調和香醇法國鮮奶油Elle&Vire製成，每一口都是濃濃芝麻味，還能喝到芝麻碎，香氣十足，有搭配復刻奶茶的「芝麻糊奶蓋奶茶」，售價65元起，以及加入芝麻糊凍的「蓋式芝麻糊凍奶茶」，一次就有享用芝麻糊凍、芝麻奶蓋雙重配料，售價75元起，即日起正式開賣。

為歡慶新品上市，今日限時1天全門市可享「芝麻糊奶蓋任選第2杯半價」優惠，每人限購2組，以價低者為優惠品項。

▲七盞茶聯名BT21第2波登場。（圖／七盞茶提供，下同）

另，「七盞茶xBT21」聯名第2彈也強勢登場，推出全新4款周邊小物，有居家、辦公室都超實用的「BT21 minini 陶瓷吸水杯墊」，輕鬆解決喝水、喝飲料留下的水漬，售價89元；「BT21 minini 香氛掛片」，提供烏木沉香、小蒼蘭共2香氣選擇，售價50元，即日起正式開賣。

12月20日還有「BT21 minini 手提帆布包」，藍色帆布包擁有大空間搭配內外夾層，外出更方便，售價399元；「BT21 minini 雙層壓克力磁鐵」，使用吸力加成的強力磁鐵，搭配BT21明星們的療癒身影，售價59元。

▲加碼喝3款限定飲品。

加碼喝3款冬季限定飲品，「小年糕奶茶」選用獨創軟Q配料「小年糕」搭配日夏奶茶，一次就能擁有茶香、奶香及糯米香的三重口感，售價50元起；「麥芽巧克力」使用美祿巧克力麥芽粉調製嚴選奶精粉，售價50元起；「麥芽巧克力鮮乳」則是美祿巧克力麥芽粉與鮮乳坊濃醇鮮乳的組合，更添濃醇乳香，售價65元起。