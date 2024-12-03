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萬華25年「貴隆餐館」明年1／19熄燈　老闆娘：退休去遊山玩水

▲▼ 。（圖／記者黃士原攝）

▲萬華24年「貴隆餐館」明年1月19日熄燈。（圖／取自貴隆餐館臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

台北市萬華區的老字號餐廳又少了一家！位於貴陽街上的貴隆餐館，由於老闆娘決定退休，只營業到明年1月19日，店面也將出售，業者歡迎各方洽詢。

開業近25年的貴隆餐館，是萬華地區的老字號餐廳，提供台式熱炒與各式家常菜，菜單上有蝦仁炒蛋、海鮮豆腐、白斬雞、紅糟肉、蒜泥白肉、蔥爆牛肉、椒鹽排骨、五味中卷、紅燒牛腩，以及酸白菜白肉鍋、鮮魚芋頭米粉湯等鍋類，是當地人家庭聚餐的口袋名單。

▲▼ 。（圖／取自貴隆餐館臉書粉專）

▲紅糟肉 。（圖／取自貴隆餐館臉書粉專）

不過，貴隆餐館日前公告只營業到明年1月19日，老闆娘說她準備好好退休，「是時候去遊山玩水、含飴弄孫」，歡迎顧客找時間來吃飯、回憶一下，店面也將出售，歡迎各方洽詢。

得知消息後，網友紛紛表示「嗚嗚，好捨不得」、「貴隆很好吃，別關」、「好可惜啊，從小吃到大，這家餐館承載很多家族的回憶」、「砂鍋魚頭很好吃，以後吃不到怎麼辦」、「謝謝你們一直的用心經營」。

▲犇鐵板燒安和本館只營業到明年2月15日。（圖／記者黃士原攝）

另外，犇鐵板燒日前在官網公告，有33年歷史的安和本館只營業到明年2月15日，總經理顧奇明表示，在米其林指南登台後，國內的高端餐飲已產生變化，許多客單價近萬元的頂級餐廳陸續出現，犇鐵板燒不再是宴客首選，讓他們流失不少顧客，再加上安和本館占地300多坪，持續上漲的租金已感到吃不消，最後決定合約到期後不再續租，只營業到明年2月15日。

關鍵字： 美食雲 貴隆餐館 萬華美食

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