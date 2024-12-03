青花驕12／5進駐南港CITYLINK　這2區居民憑證或名片送綜合丸

▲青花驕12／5進駐南港CITYLINK。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

搶年末聚餐商機，王品集團旗下火鍋品牌接力展店，「青花驕」12月5日進駐CITYLINK南港店，同時舉辦開幕慶，明年1月24日前，凡戶籍地、工作地點在南港、內湖區，憑身分證、名片，來店消費送青花驕特色綜合丸，滿1500元再送青花椒麻口水牛。

青花驕是王品集團旗下麻辣鍋品牌，以江津九葉青為味道的主角，再搭配燈籠椒、朝天椒多種純正辛香料拌炒而成的辣油與湯底，目前全台有10家分店，搶年末聚餐商機，12月5日再開新店，進駐CITYLINK南港店。

▲青花椒麻口水牛。（圖／王品提供）

慶祝新店開幕，12月5日至明年1月24日，住在南港、內湖的居民或上班族，到台北南港車站店消費，出示身分證或名片，立即送青花驕特色綜合丸1份，活動期間內用消費滿1500元，加碼送青花椒麻口水牛。此外，明年1月15日前到全台青花驕分店消費，不限消費金額，開鍋就送500元現金券。

▲聚日式鍋物基隆信一店12月15日開幕。（王品提供）

不只青花驕拓新點，王品集團「聚日式鍋物」基隆信一店將於12月15日開幕，這也是該品牌在基隆的首家分店。開幕同步推出在地人好康，12月15日至12月31日，帶雨傘或雨衣到基隆信一店消費，每桌送富士肉肉山1份。

▲六扇門台北市首店12/4開幕推「買一送一」。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

另外，有「最強小火鍋」稱號的六扇門，在全台已有90家分店，台北市第1家分店「中山農安店」經過2個月試營運，將於12月4日正式開幕，當天內用即享指定鍋物買一送一，12:00與18:00兩時段各100組，售完為止。12月5日至12月6日，只要完成追蹤六扇門FB粉絲專頁、按讚、並在指定貼文標註一名朋友並留言，結帳出示留言畫面，即享內用第2鍋5折優惠。