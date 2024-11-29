華航超人氣「皮卡丘彩繪機CI」飛進2024高雄冬季旅展

▲2024高雄冬季旅展今盛大登場，華航董事長謝世謙(右七)、華信總經理張程皓(左五)及華航高雄分公司總經理黃世惠(左八)特別到場為旅展揭幕，交通部觀光署副署長林信任(右六)、高雄市政府觀光局副局長孫春良(左六)及高雄市旅行公會理事長蔡宗佑(右五)等貴賓也蒞臨華航展區共襄盛舉。



圖、文／華航提供

2024高雄冬季旅展今(29)日起至12月2日於高雄展覽館盛大登場，中華航空董事長謝世謙、華信航空總經理張程皓及高雄分公司總經理黃世惠蒞臨盛會為旅展揭開序幕，超人氣「皮卡丘彩繪機CI」現身華航集團展區熱鬧開展，華航網站同步線上促銷，高雄出發全航線優惠77折起，未稅價不到六千元就能漫旅國人喜愛的首爾，親子旅遊首選的沖繩更是七千元有找，連四天展區內精彩活動不斷，凡於現場購票完成登錄，就有機會抽中高雄不限航點經濟艙機票及豐富好禮。

▲華航「皮卡丘彩繪機CI」前進展區為全場焦點，宣布明年1月起將派飛高雄出發日韓航線，同時搶先曝光明年2月起直飛高雄-熊本航線，南部旅客可提前規劃暢遊九州之旅。

華航2024年高雄冬季旅展位於特11攤位，以「皮卡丘彩繪機CI」探索2025新旅程為題，運用超吸睛彩繪機為主舞台，宣布明年1月起將派飛高雄出發日韓航線；熊本城也搬到現場，搶先曝光明年直航高雄 - 熊本，邀請南部旅客提前規劃暢遊九州之旅。同時，與五桐號及日本吉伊卡哇的聯名甜點也出現在攤位，可愛旋風襲捲全場，民眾只要拍照打卡上傳，就能獲得精美禮品，包括最療癒的五桐號點心及皮卡丘彩繪機CI綜合果豆等，送完為止，歡迎民眾踴躍前來華航展區，體驗VR任意門遊熊本。購票再抽一機難求的皮卡丘彩繪機CI模型機、iPhone 16 Pro、不鏽鋼梅花露營鋼杯、摺疊旅行包等多項開票禮，現場更加碼專屬神秘折扣優惠，千萬別錯過。

▲即日起至12月2日，高雄冬季旅展華航攤位活動精彩豐富，好禮大方送，前來展區打卡拍照就可獲得與五桐號及日本吉伊卡哇的聯名甜點，歡迎民眾踴躍前往。

華航「飛熊厲害」明年直航高雄-熊本 高出機票優惠77折起

為回饋南部旅客，即日起至12月5日止，購買2025年9月30日前（各航線依官網公告區間為主）高雄出發全航線機票即享有77折起優惠，精選高雄－香港TWD2,788元起、高雄－馬尼拉TWD4,000元起、高雄－首爾（金浦）TWD5,950元起及高雄－沖繩TWD6,545元起等超值促銷，高雄－曼谷更是萬元有找；為歡慶即將直航熊本，更祭出高雄－熊本TWD8,200元起特惠價吸客，以上皆為來回未稅價。詳情參閱華航網站：https://2024kwitf.china-airlines.com

▲華航積極布局高雄航線，旅展祭出豐富促銷優惠，高雄地區出發全航線最高享77折優惠，購票完成登錄就有機會抽中高雄出發不限航點經濟艙機票，吸引眾多民眾前來攤位。

華航為高雄出發航點最多、班次最密集、航網最完整的航空公司，並持續積極布局高雄航線，目前飛航東京成田、大阪、沖繩、首爾仁川、首爾金浦、香港、曼谷、新加坡、馬尼拉、上海浦東、深圳及廈門等航點，往返航班每周達 70 班；2025年1月1日起「皮卡丘彩繪機CI」將派飛高雄出發的CI176/CI177高雄－大阪及CI164/CI165高雄－首爾（仁川），新世代A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180席座位，全機配有4K高畫質個人影音設備；2月3日起，直航高雄－熊本，每周一、三、六共3班，提供南部旅客嶄新體驗與便捷服務。

註1：華航高雄-熊本航線以民航主管機關實際核定班表為主。

註2：機票相關稅項為浮動價格，實際含稅機票價格請以開票時系統查詢為準。