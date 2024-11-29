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10米LED光柱「聖誕音樂盒光秀」12月登場　每整點展出

▲敦南之森「2024聖誕節光秀」。（圖／敦南之森提供）

▲大安區「Taipei Lumitree」挑高10米的LED光柱，將於12月1日起換上「白色聖誕音樂盒」主題。（圖／敦南之森提供）

記者彭懷玉／台北報導

北市耶誕沉浸式打卡景點加一！大安區地標「Taipei Lumitree 敦南之森」挑高10米的LED光柱，將於12月1日起換上「白色聖誕音樂盒」主題、每個整點都有聖誕音樂盒光秀，編織出專屬冬日的童話故事，看膩了耶誕樹的民眾，不妨前往體驗不一樣的視覺饗宴。

地標型建築結合LED多媒體外牆越漸流行，Taipei Lumitree（敦南之森）就是由寶紘建設、凱越建設，攜手紐約時代廣場戶外看板商Tiger Party共同打造，10米LED牆的「360度LED光之樹」自今年8月正式對外開放，每月定期推出免費的藝術節目及創意光秀。

▲敦南之森「2024聖誕節光秀」。（圖／敦南之森提供）

▲Taipei Lumitree自12月起，每日早上8點至晚間9點呈現「2024聖誕音樂盒光秀」。（圖／敦南之森提供）

在首波「石虎光雕」引發關注後，Taipei Lumitree自12月起，每日早上8點至晚間9點呈現「2024聖誕音樂盒光秀」。觀眾將隨著光影旅程穿梭四季，感受從春意盎然到冬日靜謐的自然流轉；燈光秀還會瞬間帶人置身繁華的紐約街頭，隨後進入北歐森林中的溫馨小木屋，彷彿以耶誕老人的視角，將祝福與禮物傳遞到世界各地。

不只如此，Taipei Lumitree 攜手線上插畫素材平台Blush (blush.design)，從12月10日至2025年1月10日推出「我的城市風格」互動共創活動，邀請所有人設計專屬虛擬人像，並將作品展示於光廊上的虛擬城市畫布，留下屬於自己的風格足跡。

▲「2024繽紛耶誕玩台北」即日起至明年元旦登場。（圖／台北市商業處提供）

▲「2024繽紛耶誕玩台北」即日起至明年元旦登場。（圖／台北市商業處提供）

耶誕將近，台北市縈繞在濃濃節慶氣氛中，「2024繽紛耶誕玩台北」即日起至明年元旦登場，北市商業處聯手15大百貨打造逾80處耶誕燈飾，包含信義區百貨為「馴覓之光」、東區商圈「馴夢之光」及台北其他百貨是「馴星之光」，同時，信義區更以各種燈飾點綴12處空橋，逛街時可以順道捕捉年末浪漫景致。

Taipei Lumitree 聖誕活動
日期：12/1-2025/1/10
地點：Taipei Lumitree（敦南之森）台北市敦化南路二段19號1樓戶外光廊
開放時間：周一至周日 上午8:00至晚上9:00
光秀播放時間：整點開始，每15分鐘一輪

關鍵字： 台北市旅遊 Taipei Lumitree 敦南之森 耶誕景點 聖誕景點 2024繽紛耶誕玩台北

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