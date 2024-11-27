胡同ｘ一牛楽進駐高雄承億24樓　邊吃燒肉邊欣賞夕陽與夜景

▲胡同燒肉攜手一牛楽，以雙品牌方式進駐高雄承億酒店24樓。（圖／橘焱胡同提供）

記者黃士原／台北報導

高雄燒肉控又多了一家新選擇！胡同燒肉攜手一牛楽，以雙品牌方式進駐高雄承億酒店24樓，餐廳緊臨無邊際泳池，可欣賞美麗夕陽與夜景，12月2日開幕。12月20日前還有高雄人限定禮，出示證件就送牛助條或雞腿肉。

橘焱胡同是國內知名餐飲集團，旗下擁有13個品牌，其中胡同主打精緻日式燒肉，提供各種肉品與海鮮食材，還有專業陪烤員根據顧客需求調味；一牛楽則以正宗的日本和牛為特色，老饕可以一站式體驗來自不同地區、不同部位的和牛滋味。

▲一牛楽可體驗來自不同地區、不同部位和牛的滋味。（圖／記者黃士原攝）

近期胡同燒肉攜手一牛楽再展新店，以雙品牌方式進駐高雄承億酒店24樓，提供各自的招牌餐點。餐廳緊臨無邊際泳池，除了可以俯瞰高雄市景外，還能欣賞美麗夕陽與夜景，12月2日開幕。



慶祝胡同燒肉與一牛楽進駐高雄承億，開幕日當天前30組顧客消費滿2000元以上，可獲得市價超過500元神秘限量禮、店長招待券1張，12月20日前，只要高雄人出示身分證，就送牛肋條或去骨雞腿肉。

▲其中胡同燒肉攜手一牛楽，以雙品牌方式進駐高雄承億酒店24樓，餐廳緊臨無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，橘焱胡同即將邁入20周年，集團也推出回饋活動，在明年1月1日前，只要是2005年出生的顧客，到胡同燒肉、胡同裏、星胡同與一牛楽消費並出示身分證件，即可獲得「肉盤生日蛋糕」。

而12月1日前，顧客在胡同、胡同裏與一牛楽門店消費滿3000元，即可挑戰「20秒準點免單」活動，只要按下碼表停在「0:20 00」，即可享受全桌消費免單，每消費滿3000元可獲得1次挑戰機會，滿6000元則有2次，超過1萬2000元最多可挑戰4次。

▲碳佐麻里台南新興店推出開幕優惠，吃多少送多少。（圖／記者湯興漢攝）

另外，碳佐麻里是國內知名燒肉品牌，更有燒肉南霸天之稱，目前在台南、高雄各有2家分店，其中有20年歷史的府前店（創始店）已熄燈。不過，碳佐麻里2019年標下的7000坪的台南新興園區，將打造全球最大的燒肉園區，業者日前宣布碳佐麻里台南新興店將於12月7日開幕，同集團的天鍋麻辣鴛鴦鍋也一同進駐。

慶祝台南新興店開幕，碳佐麻里與天鍋麻辣鴛鴦鍋聯合推出優惠活動，只要在12月7日、12月8日在任一家用餐，單筆消費多少就送多少兌餐贈品券，燒肉與火鍋品各一半，例如吃1萬元就是5000元燒肉券+5000元天鍋券。12月1日中午12點開放這兩天訂位，僅能透過各家電話專線預約。