ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

胡同ｘ一牛楽進駐高雄承億24樓　邊吃燒肉邊欣賞夕陽與夜景

▲胡同燒肉。（圖／橘焱胡同提供）

▲胡同燒肉攜手一牛楽，以雙品牌方式進駐高雄承億酒店24樓。（圖／橘焱胡同提供）

記者黃士原／台北報導

高雄燒肉控又多了一家新選擇！胡同燒肉攜手一牛楽，以雙品牌方式進駐高雄承億酒店24樓，餐廳緊臨無邊際泳池，可欣賞美麗夕陽與夜景，12月2日開幕。12月20日前還有高雄人限定禮，出示證件就送牛助條或雞腿肉。

橘焱胡同是國內知名餐飲集團，旗下擁有13個品牌，其中胡同主打精緻日式燒肉，提供各種肉品與海鮮食材，還有專業陪烤員根據顧客需求調味；一牛楽則以正宗的日本和牛為特色，老饕可以一站式體驗來自不同地區、不同部位的和牛滋味。

▲一牛楽可體驗來自不同地區、不同部位和牛的滋味。（圖／記者黃士原攝）

近期胡同燒肉攜手一牛楽再展新店，以雙品牌方式進駐高雄承億酒店24樓，提供各自的招牌餐點。餐廳緊臨無邊際泳池，除了可以俯瞰高雄市景外，還能欣賞美麗夕陽與夜景，12月2日開幕。

慶祝胡同燒肉與一牛楽進駐高雄承億，開幕日當天前30組顧客消費滿2000元以上，可獲得市價超過500元神秘限量禮、店長招待券1張，12月20日前，只要高雄人出示身分證，就送牛肋條或去骨雞腿肉。

▲其中胡同燒肉攜手一牛楽，以雙品牌方式進駐高雄承億酒店24樓，餐廳緊臨無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，橘焱胡同即將邁入20周年，集團也推出回饋活動，在明年1月1日前，只要是2005年出生的顧客，到胡同燒肉、胡同裏、星胡同與一牛楽消費並出示身分證件，即可獲得「肉盤生日蛋糕」。

而12月1日前，顧客在胡同、胡同裏與一牛楽門店消費滿3000元，即可挑戰「20秒準點免單」活動，只要按下碼表停在「0:20 00」，即可享受全桌消費免單，每消費滿3000元可獲得1次挑戰機會，滿6000元則有2次，超過1萬2000元最多可挑戰4次。

▲碳佐麻里台南新興店推出開幕優惠，吃多少送多少。（圖／記者湯興漢攝）

另外，碳佐麻里是國內知名燒肉品牌，更有燒肉南霸天之稱，目前在台南、高雄各有2家分店，其中有20年歷史的府前店（創始店）已熄燈。不過，碳佐麻里2019年標下的7000坪的台南新興園區，將打造全球最大的燒肉園區，業者日前宣布碳佐麻里台南新興店將於12月7日開幕，同集團的天鍋麻辣鴛鴦鍋也一同進駐。

慶祝台南新興店開幕，碳佐麻里與天鍋麻辣鴛鴦鍋聯合推出優惠活動，只要在12月7日、12月8日在任一家用餐，單筆消費多少就送多少兌餐贈品券，燒肉與火鍋品各一半，例如吃1萬元就是5000元燒肉券+5000元天鍋券。12月1日中午12點開放這兩天訂位，僅能透過各家電話專線預約。

關鍵字： 美食雲 胡同 一牛楽 高雄燒肉 燒肉美食 高雄承億

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

國道驚魂！怪手「脫窗」噴飛　狠砸後方2車...恐怖畫面曝光

推薦閱讀

胡同ｘ一牛楽進駐高雄承億24樓

胡同ｘ一牛楽進駐高雄承億24樓

北市「白雪聖誕秘境」免費拍！

北市「白雪聖誕秘境」免費拍！

「2大耶誕村」亮點一次看！40萬顆燈泡閃耀台中　聖誕小屋逛市集

「2大耶誕村」亮點一次看！40萬顆燈泡閃耀台中　聖誕小屋逛市集

開箱彰化最新「潔白工業風」旅宿！

開箱彰化最新「潔白工業風」旅宿！

壽司郎推「老奶奶檸檬蛋糕」！首度聯名法朋　全台分店都吃得到

壽司郎推「老奶奶檸檬蛋糕」！首度聯名法朋　全台分店都吃得到

探索馬尼拉的文化與魅力

探索馬尼拉的文化與魅力

北海道最老動物園！雪地森林看北極熊

北海道最老動物園！雪地森林看北極熊

「士林官邸菊展」14區亮點搶先看

「士林官邸菊展」14區亮點搶先看

Mister Donut耶誕節限定甜甜圈開賣

Mister Donut耶誕節限定甜甜圈開賣

關農彩繪稻田神喵報稻神秘登場

關農彩繪稻田神喵報稻神秘登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東京最強早午餐台灣首店11／28開幕

「士林官邸菊展」14區亮點搶先看

中華隊奪冠餐飲優惠懶人包

隱身地母廟旁的超夯韓系咖啡！

王品5大鍋物發500元吃鍋金

全台僅存「活化石炒麵」只賣50元！

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

手搖飲3Q奶茶第2杯10元只有2天

賀中華隊奪冠！Buffet餐廳優惠懶人包

壽司郎推「老奶奶檸檬蛋糕」！首度聯名法朋　全台分店都吃得到

熱門行程

最新新聞更多

胡同ｘ一牛楽進駐高雄承億24樓

北市「白雪聖誕秘境」免費拍！

「2大耶誕村」亮點一次看！40萬顆燈泡閃耀台中　聖誕小屋逛市集

開箱彰化最新「潔白工業風」旅宿！

壽司郎推「老奶奶檸檬蛋糕」！首度聯名法朋　全台分店都吃得到

探索馬尼拉的文化與魅力

北海道最老動物園！雪地森林看北極熊

「士林官邸菊展」14區亮點搶先看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366