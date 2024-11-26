Buffet餐廳「中華隊奪冠優惠」懶人包　高雄帕里巴黎祭買一送一

▲高雄帕里巴黎11月26日至11月27日全面86折，晚餐再加碼前30組買一送一。（圖／聯上大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

中華隊在12強賽事冠亞軍戰中完封日本，睽違32年終於在國際頂級賽事奪下冠軍，愈來愈多餐飲業推出慶祝優惠，《ETtoday新聞雲》特地整理出國人最愛的Buffet好康，除了買一送一，也有4人同行1人免費，十二廚與探索廚房則是祭出下午茶特價917元。以下整理各家好康資訊給大家參考。

帕里巴黎

位於高雄的帕里巴黎Buffet餐廳，11月26日至11月27日全面86折，晚餐再加碼前30組買一送一。

台北士林萬麗酒店

士林廚房即日起至11月28日，午餐沙拉吧買一送一，需先線上訂位與支付全額餐費才享此優惠。

寒舍集團

今日起至11月29日，台北喜來登十二廚、台北寒舍艾美探索廚房自助餐廳下午茶特價917元，礁溪寒沐MU TABLE自助餐廳晚餐917元。

▲Sunny Buffet即日至11月28日，4人同行1人免費。（圖／雲品國際提供）

茹曦酒店

Sunny Buffet即日至11月28日，4人同行1人免費。

JR東日本大飯店台北

11月30日至12月29日，Brilliant鉑麗安全日餐廳下午茶線上預約訂位寫下「12強 」，享4人同行1人免費。

台北圓山大飯店

松鶴餐廳下午茶4人同行85折，需加1成服務費，優惠即起至11月29日。

高雄圓山大飯店

12月10日前，萬壽廳自助餐假日4人同行1人免費（須收10%服務費）。

▲敘日餐廳11月29日前喊出「台灣No.1」，即享每位成人可享917元優惠價。（圖／敘日全日餐廳提供）

台北六福萬怡酒店

敘日餐廳今日至11月29日期間訂位用餐，並現場喊出應援口號「台灣No.1」，即享每位成人917元餐飲優惠與免1成服務費，約69折優惠。

台北凱達大飯店

百宴自助餐11月27日前午餐，兩位同行只要1124元（需加原價10%服務費）。

嘉義福容voco酒店

即日起至11月30日，田園西餐廳4人同行1人免費

林口亞昕福朋喜來登酒店

11月29日前，宜客樂西餐廳自助吧午晚餐買一送一。

▲豪享自助餐廳11月27日前，午餐時段4人同行1人免費。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店

豪享自助餐廳11月27日前，午餐時段4人同行1人免費。

台北花園大酒店

11月30日前，饗聚廚房午、假日下午茶、晚餐時段，2人同行享8折優惠。

台北新板希爾頓酒店

即日起至11月27日，2樓悅市集自助餐廳午餐期間，2人同行可享優惠價1124元，需另加原價10%服務費。