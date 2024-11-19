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最貴一杯超過2萬元　興波咖啡「The Coffee One」11／30熄燈

▲興波咖啡「The Coffee One」11/30熄燈。（圖／取自榕錦時光生活園區-原臺北刑務所官舍臉書）

▲興波咖啡「The Coffee One」11/30熄燈。（圖／取自榕錦時光生活園區-原臺北刑務所官舍臉書）

記者黃士原／台北報導

世界咖啡冠軍吳則霖在台北市榕錦園區開設的「The Coffee One」、「興波咖啡超級棧」，由於2年租約期滿，昨日公告將於11月30日熄燈。不過業者也提到，將把華山旗艦店2樓的特殊吧開啟，讓服務內容更多元有趣。

由吳則霖創立的興波咖啡，名列全球50間最棒咖啡館第1名，還沒有營業就有許多咖啡愛好者在外排隊。2022年9月，吳則霖在台北市榕錦園區，開設了The Coffee One、興波咖啡超級棧，興波咖啡超級棧屬於外帶店，而The Coffee One則採預約制，提供競標豆、稀有豆、實驗豆，由專業咖啡師臨桌沖煮，每人低消1000元，而最新菜單中，一般咖啡套組800元至1100元，競標豆手沖咖啡則是從1000元到2萬2000元。

不過，興波咖啡官方臉書昨日公告，由於與榕錦園區兩年的租約即將期滿，位於金華街The Coffee One、興波咖啡超級棧兩家分店，決定11月30日熄燈。不過業者也提到，將會把華山旗艦店2樓的特殊吧開啟，並由興波的比賽團隊負責營運，讓旗艦店的服務內容更多元有趣，詳細內容不久後的未來再另行公布。

▲台北「黑浮咖啡」復興店上月底熄燈。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，知名連鎖咖啡店「黑浮咖啡」自高雄起家，被網友譽為「被咖啡耽誤的鬆餅店」，鼎盛時期全台擁有11家分店，不過，台北信義店、高雄岡山店、屏東東港店接連在近期歇業，台北最後一家復興店也在10月底收掉，全台目前僅剩下高雄台鋁店、新竹龍享店、台中崇德店、台南永華店、高雄巨蛋店、高雄高美店等6家。

關鍵字： 美食雲 興波咖啡 The Coffee One

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