黑五省錢高手必搶　香港迪士尼主題房最低6折！全球首座冰雪奇緣園區、口碑爆棚迪士尼星夢光影之旅　兩撇步全區暢玩說走就走！

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不知不覺又到了容易心累的年底，不論是帶小孩帶到筋疲力盡的爸媽，還是加班到厭世的上班族，想要出國放飛自我卻被特休或錢包綁架了嗎？ETtoday旅遊雲大揭密，資深玩家才知道的超殺旅遊折扣！黑色星期五大折扣，不只包包化妝品囤起來，旅遊相關優惠更是讓人大呼過癮，其中香港迪士尼樂園佛心推出主題飯店入住最低6折優惠，加上僅2小時的飛行時間，價格時間絕對都是超高CP值，讓出國放風的願望能簡單實現說走就走，ETtoday旅遊雲為您整理更多優惠細節，以及香港迪士尼樂園必玩亮點懶人包！

▲▼（圖、影／香港迪士尼樂園提供，以下同）





入住香港迪士尼最低6折 高人氣米奇漫威主題房搶先選

香港迪士尼樂園共有三間度假酒店，「迪士尼探索家度假酒店」主打異國風情的裝潢風格，酒店內不同空間復刻亞洲、大洋洲、南美洲及非洲的文化，更網羅來自世界五大洲的美食，讓賓客沉浸式感受周遊列國的旅遊體驗，化身探索家在香港迪士尼展開一段難忘旅程。不同於「迪士尼探索家度假酒店」的冒險氛圍，「香港迪士尼樂園酒店」將童話故事中的夢幻皇宮搬進現實，華麗的維多利亞式建築，每個雕刻細節讓停駐旅客有穿越進迪士尼故事的錯覺。而最新翻修完成的「迪士尼好萊塢酒店」，更是迪士尼粉絲的夢幻旅店，從牆壁圖樣到細節擺飾，處處可見經典迪士尼電影故事與知名角色的影子，演出著迪士尼的好萊塢黃金時代。

黑色星期五入住折扣優惠適用於每間度假酒店，主題房選擇更是讓人眼花撩亂，其中今年8月才開放入住的「Marvel」客房更是炙手可熱，鋼鐵人、美國隊長、蜘蛛人、索爾等超級英雄滿布房間角落，以及詢問度爆表的「米奇與好友」客房，進門就能看見迪士尼標誌性角色，如米奇、米妮、唐老鴨、高飛、布魯托等，絕對是旅遊打卡入住首選，榮登年底社群軟體上曬出國照的顯眼包。

除了主題房內滿滿誠意，迪士尼樂園度假酒店還有更多隨機驚喜！像是在翠樂庭餐廳享受美食時候，會有迪士尼朋友出現和您打招呼，或是在進到藝彩廚時，由穿著廚師服裝的迪士尼朋友迎接你，各式餐點擺盤也融入迪士尼元素。甚至到了夜晚，入住香港迪士尼樂園酒店國賓廳的賓客，還可以和身穿睡衣的米奇互道晚安喔！

香港迪士尼樂園四大必玩亮點 嗨玩整天留下打卡回憶

與迪士尼朋友相聚的歡樂，從度假酒店延伸到樂園內，四大必訪設施更是網路高人氣打卡聖地。全球首座同時也是最大型的「冰雪奇緣」主題園區，就在離台灣最近的香港迪士尼樂園裡，即日起至2025年1月1日期間更推出 “A Disney Christmas”限定活動，飄雪的艾倫戴爾王國 、高聳巨大的聖誕樹以及米奇與好友聖誕舞會等，滿滿的聖誕節慶氛圍創造出置身歐美國家的錯覺。





而深受大人小孩喜愛的「獅子王」音樂劇，在歡慶年末時刻依然熱烈登場，看辛巴、丁滿和彭彭在舞台上載歌載舞，搭配一連串雜技和火舞表演，讓人目不轉睛。「達菲與好友遊玩屋」則結合AR技術，將達菲與好友的故事場景真實還原，與’Olu Mel在海岸邊享受音樂、參觀Gelatoni的藝術廊，或在LinaBell的森林迷宮數數蝴蝶，和達菲與好友們相見歡，也有只在香港迪士尼獨家販售的限量商品，讓您與親朋好友一起共度歡樂時光享有與眾不同的購物體驗，深入其境的投入於達菲與其好友的故事中。





壓軸必訪亮點當然是家喻戶曉的「奇妙夢想城堡」，不僅有由迪士尼朋友們演出的精彩歌舞全年上演，更不能錯過每晚上演的「迪士尼星夢光影之旅」，為香港迪士尼樂園之旅畫下璀璨句點。

迪士尼粉絲全體注意！兩個撇步避開人潮 樂園全區盡情暢玩

想要到訪每個入園亮點，怎麼辦? 拜託，小孩子才做選擇！香港迪士尼樂園推出「尊享卡」，可以快速通行熱門設施，大幅節省排隊時間，推薦給帶有小孩的親子遊客，讓玩樂體驗更升級。另有「提早入園證」的方式，可以搶先一小時進入園區避開人潮，超適合追求旅遊打卡美照的朋友們，盡情拍攝360度零死角的紀念合影。年末你還在煩惱去哪兒玩嗎？把握香港迪士尼黑五折扣優惠，於11/19-12/10期間預定兩天一夜住宿享最低六折優惠，佛心再加碼，住宿時間開放至2025/10/31有夠甜！

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