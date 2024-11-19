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辻利茶舗「提拉米蘇系列」新上市！1款甜點+3大飲品一次看

▲▼辻利茶舗推出3款全新飲品、瀑布抹茶提拉米蘇蛋糕。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗推出提拉米蘇系列甜點飲品。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」冬季新品報到，選用經典甜點「提拉米蘇」做為靈感，把抹茶結合提拉米蘇，推出4款甜點飲品，不僅有吃得到濃郁奶霜的抹茶提拉米蘇，還有提拉米蘇抹茶拿鐵、焙茶拿鐵，11月21日起限時開賣。

▲▼辻利茶舗推出3款全新飲品、瀑布抹茶提拉米蘇蛋糕。（圖／辻利茶舗提供）

▲雪霜抹茶提拉米蘇套餐限於信義遠百店販售。

辻利茶舗推出全新「雪霜抹茶提拉米蘇」，底層選用充分浸泡在丸倉抹茶液中的手指餅乾，散發濃郁抹茶香，中間搭配香甜黑糖馬茲卡彭內餡，最後再淋上濃厚奶霜，口感甜而不膩，香氣十足，此款甜點以套餐販售，還能喝到1杯精選茶飲，可從御抹茶、輕抹茶、小倉煎茶、炒立焙茶、松印玄米茶中任選，售價420元，11月21日起限於信義遠百店內用。

▲▼辻利茶舗推出3款全新飲品、瀑布抹茶提拉米蘇蛋糕。（圖／辻利茶舗提供）

▲同步推出3款提拉米蘇飲品。

同步推出3款提拉米蘇飲品，「提拉米蘇抹茶拿鐵」、「提拉米蘇焙茶拿鐵」分別使用現刷丸倉抹茶與宇治焙茶結合香醇牛乳，再鋪上絲滑馬茲卡彭奶蓋，最後撒上無糖可可粉與巧酥脆片點綴，打造豐富層次，「提拉米蘇焦糖拿鐵」則是以焦糖拿鐵為基底，搭配提拉米蘇奶蓋，口感濃郁滑順，售價皆為160元，11月21日起開賣，提醒焙茶拿鐵、焦糖拿鐵只在遠百信義店販售，抹茶拿鐵在遠百信義店、新竹巨城快閃店都有。

▲▼Krispy Kreme推出「聖誕奇遇」系列甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出聖誕節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

甜甜圈品牌「Krispy Kreme」近日則推出4款聖誕節限定甜甜圈，「聖誕老公公」選用方形夾心貝結合香甜草莓鮮奶油內餡，外層包裹著濃郁牛奶巧克力，點綴輕盈棉花糖；「好奇小麋鹿」同樣以方形夾心貝做為基底，外層包覆經典糖霜及焦糖巧克力，再以蝴蝶餅乾點綴酥脆口感。

「星願聖誕樹」則以經典糖霜甜甜圈做為基底，搭配抹茶巧克力，再以香脆的Kit Kat巧克力棒當作聖誕樹上的美味枝幹；「探險薑餅人」也以經典糖霜搭配檸檬巧克力，再結合薑餅人造型，4款甜甜圈售價皆為60元，即日起至12月27日限時開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 辻利茶舗 Krispy Kreme

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