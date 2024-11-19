陳耀訓春節檔期蛋黃酥中午12:30開搶　業者提醒6事項注意

▲陳耀訓春節蛋黃酥今日中午12：30開搶。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

記者黃士原／台北報導

被稱為「史上最難搶」的陳耀訓蛋黃酥，今日中午12:30開放春節檔期線上預訂，這次每盒數量變少為8顆，售價900元，等於每顆112.5元，較之前每顆98元貴了14.5元。

擁有高人氣的陳耀訓・麵包埠蛋黃酥，為了讓每個人公平的來搶購，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票銷售辦法，利用「拓元售票系統」販售，但每年開賣總是秒殺，比五月天演唱會門票還難搶，有著「史上最難搶的蛋黃酥」稱號。

陳耀訓蛋黃酥春節檔期今日中午12:30開放線上預購，每盒900元（8顆），每人限購5盒，民眾可先至拓元售票系統註冊，並提前確認信用卡是否能夠使用。店家也提到，過去有不少消費者反映10顆蛋黃酥有點多，同時考量民眾仍有送禮需求，決定將每盒調整為8顆，價格為900元，這也是原物料成本飛漲下須作的調整。

此外，業者在臉書貼出6大注意事項，提醒消費者注意，包括：

1、每人限購5盒。

2、未接受大宗訂單。

3、無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。

4、一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。

5、鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。

6、其他注意事項請參照拓元售票系統銷售頁面。

▲法朋11月20日中午12點開放明年春節蛋黃酥預購。（圖／法朋提供）

另外，不只陳耀訓蛋黃酥搶手，法朋的蛋黃酥年年銷量屢創新高，昨日公布春節檔期預購時間為11月20日中午12點，經典蛋黃酥禮盒售價980元（9入裝），數量有限，售完為止，取貨時間為12月27日至明年1月27日。

由於原物料成本上漲，法朋這次春節禮盒部分售價調漲60元至100元不等，像是經典蛋黃酥禮盒（9入裝）由920元漲到980元，欣葉聯名雙饗禮盒也從960元漲到1080元。