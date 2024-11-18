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聯合航空開飛「台北－關島」！明年4月首航　4小時直達度假天堂

▲▼聯合航空波音737-800 機型。（圖／聯合航空提供）

▲聯合航空將於明年4月2日開飛「台北－關島」。（圖／聯合航空提供）

記者蔡玟君／台北報導

聯合航空繼日前宣布將於明（2025）年7月開飛「高雄－東京」後，今（18日）宣布，將於明年4月2日開飛「台北－關島」，每周兩個來往航班，為往返於台灣及關島的商務及休閒旅客提供更便利的交流互動。

聯合航空表示，「台北－關島」預計於每周三與周六提供每周2班的頻率載客往返，航班時間為台灣時間早上11點自桃園機場出發，關島當地時間下午4點50分抵達關島機場，回程航班於關島時間早上7點自關島機場出發，台灣時間早上9點25分抵達桃園機場。航空公司將採用波音737-800機型執飛，預計提供166個座位數，其中有16個為商務艙席次。

▲▼關島。（圖／聯合航空提供）

▲關島是距離台灣最近的美國領土，也是度假天堂。（圖／聯合航空提供）

聯合航空日本、密克羅尼西亞區域銷售董事桐山謙一 表示，該航線一直在計劃當中，希望藉由台北的航線拓展能方便更多東南亞旅客中轉至更多航點，加上「高雄－東京」航線開航，也有利於旅客中轉前往美國更多城市旅行。

▲▼聯合航空將開飛台北－關島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空「台北－關島」航線每周提供2個來往航班。（圖／記者蔡玟君攝）

關島觀光局全球市場總監娜汀・里昂・葛雷表示，關島是距離台灣最近的美國領土，也是度假天堂，僅約4小時航程時間就能抵達。2019年赴關島觀光的旅客年約160萬人次，其中台灣旅客是前三大市場，疫情之後當地已慢慢恢復正常觀光，而旅客回覆率與2019年相比約6成左右，期許「台北－關島」直飛航線開航後，能帶來更多台灣旅客，同時也讓關島旅客能前往台灣旅行。

▲▼關島旅遊，杜夢灣。（圖／關島台灣辦事處提供）

▲關島杜夢灣是最知名景點。（圖／關島台灣辦事處提供）

關島副總都譚里諾也表示，人們旅行都嚮往前往安全的目的地，關島與台北已有數十年的友善往來情誼，當地人也熱情歡迎台灣旅客的到來，對於台灣旅客來說，關島也是一個能安全旅遊的目的地。

同時，近年台灣政府開始大力推廣雙語教育，透過直飛航線開航後，有助於台灣旅客前往當地在安全的環境下學習美語，而台灣擁有先進的醫療專業優勢，關島當地也可藉由醫療觀光的推廣，吸引當地人民到台灣旅遊，加上雙向來往。

▲AirAsia宣布將於明年2月2日開航高雄－曼谷航線。（圖／AirAsia）

▲AirAsia近日開航「高雄－馬來西亞沙巴（亞庇）」。（圖／AirAsia提供）

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia則於近日開航「高雄－馬來西亞沙巴（亞庇）」，每周提供4個來往班次，為慶祝首航，從即日起至11月24日為止推出單程機票未稅價1299元起優惠。

AirAsia 台灣行銷業務總經理王慕凡表示，根據最新數據顯示，高雄冬季航班已恢復至疫情前的93%，航運量也恢復至75%，顯示出旅遊需求的顯著回溫，而高雄更是AirAsia布局台灣新航線的重心，期待透過更多直飛航點，協助高雄的旅運人次穩定成長，並支持南台灣觀光產業的繁榮發展。

關鍵字： 關島旅遊 聯合航空 美國旅遊 美洲旅遊 交通資訊

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