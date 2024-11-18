開幕首3日里肌豬排套餐買一送一　勝政插旗新竹遠東巨城

▲勝政新竹店11月24日開幕，連3天「里肌豬排套餐（小份）」買一送一。（圖／勝政提供）

記者黃士原／台北報導

日本靜岡知名豬排專門店「靜岡勝政日式豬排」，繼於台北、新北、桃園、台中等地開設分店後，將首度進駐新竹，落腳「Big City 遠東巨城購物中心」，11月21日試營運，11月24日正式開幕。

來自靜岡富士山腳下知名的「勝政日式豬排」，曾被台灣網友票選為全台前3大豬排店，繼台北、新北、桃園、台中等地開設分店後，11月首度插旗新竹，進駐遠東巨城5樓，11月21日試營運，11月24日正式開幕。

▲勝政「桃園黑豚TORO里肌豬排」。（圖／勝政提供）

除了固定菜單，勝政新竹店也推出限定商品，包括使用低溫熟成7日的「桃園黑豚厚切里肌豬排套餐」、「桃園黑豚腰內豬排套餐」、「桃園黑豚TORO里肌豬排套餐」，以及用有機鹽麴烹調的「鹽糀里肌豬排套餐」、「鹽糀腰內豬排套餐」。此外，慶開幕，11月24日起連3天「里肌豬排套餐（小份）」買一送一。

▲筑前屋信義旗艦店試營運中。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本知名連鎖居酒屋「筑前屋」跨海來台拓點，台灣信義旗艦店目前正在試營運，11月15日至12月31日穿和服、浴衣店內拍照打卡加贈前菜1份，平日晚間9點後指定飲品第2杯5折。

筑前屋信義旗艦店佔地百坪的空間，布置了600盞慶典感紅白燈籠、一桶桶酒樽和鳥居，讓人宛如置身江戶時代。豬肉燒串是這裡的招牌餐點，供應豬五花、豬松坂、豬心、豬腸及豬舌等部位，另有雞肉、牛肉串燒，價格60元至130元，最便宜的是50元的銀杏、香菇及德式香腸。